Hermann Papacek öffnet den alten braunen Koffer - und Kasperl und seine Freunde dürfen heraus. Die Stars seiner Puppenbühne sind aber nicht das einzige Erfreuliche, das Papacek diesmal mitgebracht hat.

800 Kinder fiebern mit

"Viel Herzblut"

Neustadt/WN. Die Freude war groß in der Schlosskapelle des Landratsamts, schließlich wurden Erinnerungen an die zweiwöchige Tournee im August wach. Glückliche Gesichter hatte es schon vor dem Auftritt des Kasperls gegeben: In der Schlosskapelle rückte die Aktionvon Oberpfalz-Medien in den Blickpunkt. 3071 Euro hatte Tour von "Hermanns Kasperltheater" bei sechs Terminen in die Kasse gespült. Das Geld kommt Hilfsbedürftigen in der Region zugute.Landrat Andreas Meier deutete an, welche Schicksale dahinterstecken: "Wenn du die Not mitbekommst, weißt du, wie gut das Geld angelegt ist." Gleichzeitig mache es glücklich zu sehen, wie sehr sich Kinder aber auch Erwachsene für das Kasperltheater begeistern lassen.Konkretes dazu brachte Martin Staffe zur Sprache. Der NT-Redakteur erinnerte an Auftritte in sechs Orten - in Floß, Neustadt/WN, Trabitz, Mantel, in der Weidener Regionalbibliothek und in Vohenstrauß. Der Bürgermeister von Vohenstrauß, Andreas Wutzlhofer, machte den Kasperltermin zur Chefsache. Er war am Mittwoch, wie schon seit Jahren, beim Abschlussgespräch dabei. Insgesamt hatten 800 Kinder mit den Handpuppen mitgefiebert. Bei den sechs Aufführungen drehte sich alles um den Wichtelfranz, das Krokodil Kasimir, die Hexe Krümelzahn, den Räuber Hotzenplotz und dessen Kumpan, den Troglauer Franz. Auf der Bühne gibt es ein gehöriges Durcheinander. Ein böser Fluch spielt ebenso eine Rolle, wie das im Zauberwald umherirrende Krokodil oder Kasperls gestohlenes Akkordeon. Kasperl bringt alles zu einem glücklichen Ende. Ohne die Hilfe der kleinen und großen Zuschauer könnte das allerdings nicht funktionieren.Es war bereits die 15. Tour, bei der Hermann Papacek seine Zeit für die Kinder und für "Lichtblicke" opferte. Mit dabei waren all die Jahre Sohn Michael und Bruder Johann. Nach dessen viel zu frühen Tod sprang ab 2016 Hermann Helgert als neuer Mitstreiter ein. Beifall gab es für Papaceks Vorschau auf 2018: "Es wird weitergehen." Eine von Staffe genannte Zahl ließ staunen: Insgesamt spielten die Kasperltourneen bisher mehr als 45 000 Euro ein.Die Schirmherrin von "Lichtblicke", Elisabeth Wittmann, sparte bei dem Treffen nicht mit Lob: "Zu sehen, mit wie viel Herzblut die Akteure, die Helfer in den Veranstaltungsorten, die Verantwortlichen der beteiligten Stellen und die Besucher dabei sind, beeindruckt mich sehr." Etwas Werbung für einen anstehenden Termin durfte im Interesse der hilfsbedürftigen Mitmenschen nicht fehlen: Am 20. Oktober treten die "Bierfilzlrocker" und der "Neidaffer Plattlclub" zum Herbstkonzert im Parksteiner Steinstadel an. Karten sind zum Preis von zehn Euro beim Ticketservice von Oberpfalz-Medien zu bekommen.Als geschäftsführende Verlegerin von Oberpfalz-Medien zeigte sich Viola Vogelsang-Reichl glücklich über die wirkungsvolle Kasperl-Hilfe: "Es imponiert, wie viele Menschen dazu beitragen, etwas Besonderes zu schaffen. Alle gewinnen. Die Helfer mit der eigenen Freude, die Kinder und vor allem die Menschen, für die sich eine Unterstützung durch ,Lichtblicke' erreichen lässt."