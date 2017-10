Seit Herbst 2007 bilden die katholischen Stadtpfarreien Herz Jesu und St. Johannes eine Pfarreiengemeinschaft. Der damalige Stadtpfarrer, Bischöflich Geistlicher Rat Georg Schönberger, hatte von 1995 bis 2007 als Seelsorger in St. Johannes gedient. Leider war es ihm gesundheitlich nicht mehr möglich, weiter als Pfarrer zu arbeiten. So entstand die Seelsorgeeinheit.

In diesen zehn Jahren wuchs eine gute Gemeinschaft heran. Das Jubiläum feierten die Gläubigen mit einer festlichen Messe in St. Johannes. Stadtpfarrer Gerhard Pausch und Pfarrgemeinderäte aus beiden Pfarreien zeigten in einer Zeitreise auf, welche Schwierigkeiten es zu überwinden und welche Chancen es zu ergreifen galt, um eine harmonische Glaubensgemeinschaft zu schaffen.Aktive aus beiden Pfarreien trugen die Fürbitten vor. Mit den fünf olympischen Ringen wurde symbolisiert, dass die beiden Pfarreien sportlich fair unterwegs und gut verbunden waren und sind. Die Eucharistiefeier begleitete der Kirchenchor Herz Jesu unter Leitung von Chordirektor Peter Kosmus mit neuen geistlichen Liedern. Beim Zoiglabend im Pfarrheim wurden viele Erinnerungen an gemeinsame Begegnungen geweckt. Der Bilderrückblick, erstellt von Alois Schröpf und Manuel Häffner, den Sprechern der Pfarrgemeinderäte, fand besonderen Anklang. Frauenbund, KAB und Pfarrgemeinderat hatten den Pfarrsaal geschmückt.