Hilfe für Rumänien

3000 Schüler der Europaberufsschule waren beteiligt. Fast alle brachten in den letzten Wochen kleine Geschenke und Grundnahrungsmittel für Kinder in Kinderheimen und arme Familien in Rumänien mit zum Unterricht. Daraus wurden 120 große Pakete für die Johanniter-Weihnachtstrucker geschnürt. Organisiert wurde die Aktion von den Klassensprechern mit Diplom-Sozialpädagogin Sandra Schlegl und dem Leiter der Schulberatung, Studiendirektor Karl Alt. Alle sind begeistert über das Engagement der Schülerschaft. Die Pakete sollen helfen, die besonders schwierigen Wintermonate in Rumänien zu überbrücken. Christian Fuchs und Ludwig Wüst von der Spedition Fuchs in Waidhaus transportieren die von ihnen eingesammelten Pakete ehrenamtlich nach Rumänien und verteilen sie. Sie brechen am Zweiten Weihnachtsfeiertag auf. Wüst: "Am 31. Dezember wollen wir wieder daheim sein."