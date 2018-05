Hilfsbereiten Mann bestohlen

Eigentlich ist diese Betrugsmasche bekannt. Unter dem Vorwand, sich Geld wechseln zu lassen, werden Personen dazu bewegt, die Geldbörse zu öffnen. Während des Wechselns wird dann aus dem Portemonnaie das gesamte Bargeld entwendet. Ein Unbekannter stellte es am Dienstag gegen 11.45 Uhr in der Weigelstraße aber so geschickt an, dass es dem 71-jährigen Geschädigten aus dem Landkreis gar nicht aufgefallen war.

Der Herr wurde in der Weigelstraße von einem Unbekannten angesprochen, ob dieser nicht ein Zwei-Euro-Stück wechseln könne. Hilfsbereit sprang der Rentner in die Bresche und zückte seine Geldbörse. Während des Wechselns sorgte der Unbekannte für Verwirrung, die er dazu nutzte, aus der Geldbörse des Herrn sämtliches "Papiergeld" zu entwenden. Der Betrüger erbeutete rund 400 Euro. . Hinweise an die Polizeiinspektion Weiden, Telefon 0961/401-320.