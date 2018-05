In einer Baustelle an einer der belebtesten Straßen in Weiden passierte es am Montag gegen 8 Uhr: Ein Mitarbeiter einer Baufirma holte in der Prinz-Ludwig-Straße seinen Hilti-Bohrhammer. Den Koffer mit der Maschine und diversen Teilen stellte er für zehn Minuten im Arbeitsbereich ab. Als er den Koffer holen wollte, war er verschwunden. Ein Unbekannter hatte das Werkzeug im Wert von rund 800 Euro mitgenommen. Die Polizei hofft nun auf die Hilfe aufmerksamer Zeugen. Hinweise nimmt sie unter der Telefonnummer 0961/401-320 entgegen.