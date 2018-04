Eine verletzte und verstümmelte Katze beschäftigt derzeit die Weidener Polizei. Sie sucht Hinweise auf die Ursache für den Zustand der Katze, die am Montag gegen 17 Uhr von ihrer Besitzerin gefunden worden war.

Die Polizei ermittle in alle Richtungen, heißt es im Polizeibericht. Die Tierhalterin hatte ihre Katze beim Joggen gefunden, "in einem äußerst fragwürdigen körperlichen Zustand", so die Polizei. Das Tier habe am ganzen Körper diverse Verletzungen und Verstümmelungen aufgewiesen. Möglich sei sowohl eine Misshandlung durch Menschen, als auch eine Auseinandersetzung mit einem Tier. Die Frau und das Tier wohnen in der Straße Lindenstock.Wer Hinweise auf den Vorfall geben kann, wird gebeten, sich unter 0961/401320 bei der Polizei Weiden zu melden.