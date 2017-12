Ein kaputtes Auto und weit und breit keiner, der es gewesen sein will. Das kommt in letzter Zeit wieder häufiger vor, informiert die Polizei und berichtet von drei Fällen innerhalb von zwei Tagen. Einer davon fällt in die Kategorie: gut gemeint, schlecht gemacht.

Er ereignete sich am Freitag zwischen 15 und 16.30 Uhr. In dieser Zeit stellte ein 58-Jähriger seinen schwarzen Ford Galaxy auf einem Großparkplatz an der Unteren Bauscherstraße ab. Als es zum Auto zurückkam, entdeckte er einen Schaden am hinteren linken Kotflügel. Zugleich fiel sein Blick auf einen Hinweiszetttel an der Windschutzscheibe. Darauf stand eine Telefonnummer, die allerdings unleserlich war. Der Verfasser, Zeuge oder Verursacher sollen sich mit der Polizeiinspektion Weiden unter 0961/401-321 in Verbindung setzen.Fall Nummer zwei geschah ebenfalls am Freitag zwischen 18.30 und 19.30 Uhr, allerdings auf dem Großparkplatz eines Fitnessstudios an der Neustädter Straße. Hier stieß ein Unbekannter mit seinem Wagen gegen einen dort geparkten Skoda Octavia. Vermutlich passierte der Unfall beim Ausparken. Schaden an Heck und Beleuchtung: 1500 Euro.Fall Nummer drei ereignete sich bereits am Donnerstag, 30. November, im Bereich der Bürgermeister-Prechtl-Straße. Dort hatte eine 30-Jährige ihren Fiat 500 ordnungsgemäß geparkt. Gar nicht ordnungsgemäß stieß ein rot-/orangefarbenes Fahrezeug gegen die vordere Stoßstange des Fiats. Die Folge ist teuer: Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 3000 Euro.Der Verursacher hat eine gesetzliche Pflicht, den Unfall zu melden, betont die Polizei. Zugleich bittet sie Zeugen um Hinweise zu den drei genannten Vorfällen unter der Telefonnummer 0961/401-320.