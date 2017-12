"Das bildest du dir doch bloß ein!" Bei vielen Ärzten als Hypochonder abgestempelt, bei Einladungen und Festen immer Außenseiter. Das ist das Schicksal Betroffener von Histaminintoleranz. Marion Häupl gründet deshalb eine Selbsthilfegruppe.

Leidet ein Mensch an Histaminintoleranz, ist sein Körper nicht in der Lage, anfallendes Histamin vollständig abzubauen. Wenn das körpereigene Gewebshormon freigesetzt oder durch die Nahrung zugeführt wird, kann dies bei Erkrankten schwerwiegende Folgen haben. Die Symptome reichen von Migräne über Magen-Darm-Beschwerden, Kreislaufprobleme, Atemnot, Asthma und Schnupfen bis hin zu Herzrhythmusstörungen oder dem anaphylaktischen (allergischen) Schock.Vor sechs Jahren bemerkte Marion Häupl bei sich verschiedene Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Sie stellte daraufhin ihre Nahrung grundlegend um und lebt nun entscheidend besser. Allerdings hatte dies erhebliche Auswirkungen auf den Alltag, berichtet die 26-Jährige. Viel Histamin enthielten lang gereifter Käse, Rotwein, Salami, geräucherte Fleisch-, Fisch- und Wurstwaren. Auch Alkohol, kakaohaltige Lebensmittel, Schokolade und Bananen seien kritisch zu betrachten. Stress, Hitze, Kälte und Schmerzen könnten ebenfalls eine Rolle spielen. Oftmals träten die Symptome erst nach mehreren Stunden auf.Geschmacksverstärker, Farb- und Konservierungsstoffe seien unbedingt zu meiden. Auf Restaurantbesuche verzichtet die Medizintechnik-Ingenieurin aus Flossenbürg fast gänzlich. Hier wisse man nie genau, wie frisch die Lebensmittel sind und was sie enthielten. Alles müssten Betroffene selbst kochen. Alles müsse immer frisch sein, denn beim Aufwärmen entstehe noch mehr Histamin. Bei Einladungen bringe sie ihr Essen oft selbst mit, was häufig zu Irritationen führe, berichtet Häupl.Auch bei Barbara Engmann hat es zehn Jahre gedauert bis zur richtigen Diagnose. Nächtliches Herzrasen, Angst und Übelkeit besserten sich tagsüber wieder. Die Folge: "Ihnen fehlt nichts", sagten die Ärzte. Tatsächlich sei Histaminintoleranz für viele noch ein Fremdwort, sagt Engmann. Deshalb suchen sie und Häupl den Austausch mit anderen Betroffenen. "Nur wer die Krankheit kennt und weiß, wie er sich verhalten muss, kann sie in den Griff bekommen und wieder am ,normalen' Leben teilnehmen", stellt Häupl fest.Sie steht als Ansprechpartnerin zur Verfügung unter Telefon 0171/ 1175840 oder E-Mail marion.haeupl@web.de. Beim Gesundheitsamt Weiden-Neustadt/WN ist Sozialpädagogin Christina Mücke für die rund 70 Selbsthilfegruppen in der Region zuständig. Sie ist unter Telefon: 09602/796 190 oder Mail cmuecke@neustadt.de zu erreichen. Das erste Treffen der Selbsthilfegruppe Histaminintoleranz fand am Samstag in der Kinderklinik Weiden statt. Anschließend ist vorgesehen, sich jeden zweiten Samstag im Monat zu treffen.