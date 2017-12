Was im Weidener Jugendzentrum (JuZ) bis vor einigen Jahren noch "Back for Good" hieß, ist jetzt die "Ho-Ho-Ho-Party". Der Titel ist neu, aber der Gedanke, der dahintersteckt ist derselbe: ein Groß-Event zum Jahresende für alle Aktiven und Ehemaligen aus dem Juz. Einmal im Jahr trifft man sich und erinnert sich an die guten alten Zeiten an der Frühlingstraße. So war die Altersspanne der Gäste auch entsprechend groß: zwischen 18 und 60 Jahre.

Mit ihrer gemeinsamen Fete waren JuZ und "Sündikat" am Montag eine Melange eingegangen. Während nämlich unten in der Disco das Augenmerk auf "Alternative-Sound" lag, befassten sich die Discjockey im großen Saal mit aktueller DJ-Musik. DJ Flow One und die Vinyl-Genossen präsentierten nach eigener Aussage "das Beste, das uns einfällt." Die Party war komplett ausverkauft. Es tanzten 800 Gäste an.