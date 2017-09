Nach dem Erfolg des vergangenen Jahres startet die Weidener Hochzeits-Gala-Messe in eine neue Runde. Mehrere Hundert Besucher schauen vorbei.

(pdtr) Die Hochzeitsnacht 2017 im Evangelischen Vereinshaus beginnt stilecht: Schon bevor die Messebesucher das Evangelische Vereinshaus in Weiden betreten, können sie in vier luxuriösen Stretch-Limousinen Probe sitzen. So kann man sich am Hochzeitstag wie ein Star fühlen, erklärt der Veranstalter Erwin Voit vom Partyservice-Voit.Zudem machten der Sektempfang, die musikalische und tänzerische Untermalung am Samstagabend Lust aufs Heiraten. Doch was tragen Braut und Bräutigam zu diesem Anlass? Zarte Spitze, wallender Tüll und funkelnder Strass gehören zu den Trends bei der Brautmode, die sechs Model-Paare den ganzen Abend über vorführen. Diese Paare schneiden auch, wie bei einer echten Trauung, die Hochzeits- und Eistorte an. Im Anschluss verköstigen sie die Gäste, in diesem Fall natürlich die der Messe.Obendrein steht ein Büfett zum Verzehr bereit. Insgesamt stellen 30 Anbieter aus den verschiedensten Branchen, wie Juweliere und Floristen, ihre Angebote rund um das Thema Hochzeit im Gemeindehaus vor.