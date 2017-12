Höllriegl-Party in der Mehrzweckhalle ein Knaller

Nach einjähriger, krankheitsbedingter Pause stieg am ersten Weihnachtsfeiertag einmal mehr die beliebte "Höllriegls Weihnachtsparty". Und weil die Mehrzweckhalle - im Jahr 2015 hatte sie als Notunterkunft noch hunderte Flüchtlinge beherbergt - wieder frei war, kehrten Frank Höllriegl und seine Kumpels von der Gewerbehalle im Industriegebiet Brandweiher wieder ans Wasserwerk zurück.

Hier hatte sich die Fete über Jahre hinweg etabliert. Selbstredend, dass die Bude wieder bis unters Dach voll war. Für fetzige Töne und eine rauschende Party-Nacht sorgte DJ Borti. Die Party ist Kult, weil sie ein Treff derer ist, die längst in alle Welt verstreut sind, aber über die Weihnachtsfeiertage wieder nach Weiden zurückkehren. Hier in der Heimat trifft man bei Soul, Funk und Motown alte Freundinnen und Freunde in bester Festlaune wieder.