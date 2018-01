Für 30 Minuten hatte eine 75-jährige Weidenerin am Donnerstag ihr Auto in der Ulrich-Schönberger-Straße am Stadtfriedhof abgestellt. Als sie gegen 12.30 Uhr zurückkehrte, entdeckte sie einen Schaden an der rechten Seite des Pkw. Die Reparaturkosten gibt die Polizei mit etwa 3000 Euro an. "Umso trauriger, dass sich der Schadenverursacher aus dem Staub gemacht hat, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern", heißt es im Bericht. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0961/401-320.