Ein gewaltiges Stück "Inklusion": Das Heilpädagogische Zentrum Irchenrieth (HPZ) eröffnet in Weiden einen Werkstattladen. Dieser fußt auf kreativen Ideen der Werkstattmitarbeiter in Zusammenarbeit mit den Gruppenleitern.

Weiden/Irchenrieth. "Jetzt neu in Weiden. Besuchen Sie uns", werben das HPZ und auch die Regenbogen-Werkstatt, viel mehr aber die Menschen, die dafür ihre Schaffenskraft einsetzen. Der neue Laden ist in den Räumen der Regenbogen-Werkstatt in Weiden, Zur Centralwerkstätte 1, untergebracht."Seit fast einem Jahrzehnt arbeiten wir an Eigenprodukten, zum Beispiel in der Kerzenwerkstatt oder der Kreativwerkstatt der Schlosserei am Standort Irchenrieth oder in der Schreinerei der Regenbogenwerkstatt in Weiden", sagen die Leiter der HPZ-Werkstätten, Josef Kastner und Markus Reber. Doch für die Vermarktung habe die Zentralität gefehlt. Das eine gab's in Irchenrieth, das andere wieder in Weiden. "Nicht ideal", urteilen Kastner und Reber, die den Werkstattladen mit dem Personal aufgebaut haben. Nun sei alles an einem Platz und der sei geradezu ideal.Aus Wachsresten, die sie von heimischen Kirchen erhalten, fertigen die Mitarbeiter der Kerzenwerkstatt wunderbare Arbeiten. Die Kreativwerkstatt der Schlosserei gestaltet Figuren und Blumen aus Metall für Haus und Garten, und die Schreinerei der Regenbogen-Werkstatt fertigt sowohl kleine Gegenstände als Geschenke als auch hochwertige Gartenmöbel aus Massivholz."Rohteile dafür stellen wir das ganze Jahr über in der Schreinerei her. Die werden dann auf Bestellung nach Kundenwünschen zusammengesetzt und lackiert", ergänzt Willi Woldrich von der Schreinerei. Ausstellungsstücke dienen dabei als Vorlage. Alles ist Hundert Prozent Handarbeit. Bestimmte Artikel sind durch Kundenwünsche entstanden, andere durch eigene kreativ Ideen in Abstimmung zwischen Gruppenleitern und Betreuten. "Wir produzieren auf höchstem Niveau und stellen uns auch als normaler Betrieb dem Wettbewerb", betonen Kastner und Reber.Rund 30 Betreute arbeiten für den Laden. "Sie identifizieren sich auch mit dem, was sie machen und sind stolz", sagt Reber. "Wenn der Werkstattladen gut anläuft, wollen wir das Angebot in Zusammenarbeit mit anderen Werkstätten ausweiten", blickt Kastner in die Zukunft. 150 Artikel werden in dem freundlich hellen, neuen Geschäft präsentiert, das Rebecca Seidl leitet.Nach den Betriebsferien öffnet der Werkstattladen wieder am Montag, 21. August. Die offizielle Einweihung ist für Montag ,4. September, geplant.