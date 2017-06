Bier und Cappuccino gibt es in diesem Jahr nur noch aus Plastik-Bechern. Ein Beitrag der Wirtin gegen Scherben im Schätzlerbad. Die 43-Jährige erntet für diese Entscheidung aber auch großes Unverständnis.

"Ich werde angezeigt"

Besteck weggeworfen

Wenn was passiert, ist die Empörung riesig, und dann werde ich angezeigt. Ilona Rath-Lux, Wirtin im Schätzlerbad

Plastik gibt das Wirtshaus am Schätzlerbad an alle Badegäste aus, die tagsüber an den Kiosk kommen. Das ändert sich aber am Abend: "Ab 18 Uhr wird bedient, da sind wir ein Restaurant und da gibt es Gläser und vernünftiges Geschirr", will die Wirtin klarstellen. Wenn Gäste von außerhalb kommen, etwa von den umliegenden Firmen und reserviert haben, wird auch mittags ordentlich serviert.Laut Haus- und Badeordnung sind im Schätzlerbad Glas und Porzellan grundsätzlich verboten. "Wenn am Steg Glas verwendet wird, ist das eigentlich okay", findet zwar Klaus Kunz, Vorstandsmitglied im Schwimmverein. "Die Leute sind aber so unvernünftig und nehmen es mit. Da besteht Verletzungsgefahr in der Wiese und besonders im Becken." Bei der Vorstandssitzung des Schwimmvereins hatte sich herausgestellt: Wirtin Rath-Lux handelt satzungswidrig und ist haftbar - "und das Risiko gehe ich nicht mehr ein", sagt sie.Es war keine Entscheidung von heute auf morgen. Eine Scherbe im Kinderbecken hatte die Umstellung auf Plastik ausgelöst. Die Vorfälle häuften sich: "Am Steg hat jemand ein Glas zerschlagen und mir nicht Bescheid gegeben. Ein Kind hat sich aufgeschnitten, und die Mutter hat sich tierisch aufgeregt." Die Leute seien gleichgültig, findet die Wirtin. "Da übernimmt keiner die Verantwortung. Aber wenn was passiert, ist die Empörung riesig, und dann werde ich angezeigt." Es gebe Gäste, die sagen, sie setzten sich an den Steg, doch dann nähmen sie das Bier trotzdem mit auf die Wiese. Ein Badegast berichtet von Jugendlichen, die Glasflaschen zum Kegeln aufgestellt hätten. Ein anderer, dass Eltern ihren Kindern das Porzellan zum Spielen geben.Auch von außen bringen die Gäste Glasflaschen mit ins Bad: An der Kasse dürfen keine Taschen kontrolliert werden, erklärt Kunz. Wenn etwas in der Tasche "klirr" mache, könne man zwar den Zutritt verweigern. Das klappt jedoch nur bedingt. "Am nächsten Tag klauben die Hausmeister alles auf", sagt Rath-Lux.In der vergangenen Saison hat die Wirtin bereits auf Pappteller umgestellt. "Dazu haben wir normales Besteck ausgegeben, und die Leute haben es mit in den Mülleimer geworfen. Ich wollte es immer hochklassig, aber es nutzt ja nichts." Der Wirtin ist auch bewusst, dass Plastikbecher für die älteren Leute ein Stilbruch sind: "Ich kann auch nicht sagen, du bekommst eine Tasse und du nicht", meint sie. "Ich verstehe auch, dass das Weizen aus dem Plastikbecher nicht schmeckt." Auf Mehrweg umzustellen plant die 43-Jährige bisher nicht: "Wenn die Hölle los ist, schimpfen die Leute, weil sie so lange anstehen müssen, bis sie das Pfand zurückbekommen."Das Problem werde leider größer, seufzt sie. "Du kannst an die Leute hinreden, und es interessiert keinen. Vielleicht fangen sie mal an zu schauen und dem Nachbarn zu sagen: ,Räum' dein Zeug weg', weil die Leute lassen alles liegen."

Bier gegen Zivilcourage

Im Schätzlerbad treffen die unterschiedlichsten Menschen aufeinander: Junge Leute, die feiern wollen und sich vor der Radltour ins Freibad schnell an Papas Bierkasten bedienen, und Eltern, die mit den Sprösslingen am Wochenende am Baby-Becken entspannen. Allein die Möglichkeit einer Glasscherbe im Pool macht den Ausflug leicht zum Horror-Trip. Man könnte doch an einem Ort von Spaß und Entspannung den Anfang machen: Die Ellenbogen-Gesellschaft überwinden und auf die Kleinsten, die Kinder, achten. Das bedeutet, Glasflaschen zu Hause und das Porzellan in der Gaststätte zu lassen.Dominik.Konrad@oberpfalzmedien.de