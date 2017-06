"Eine Bewegung kann nur dann stark sein, wenn es viele sind", sagt Bundestagsabgeordneter Uli Grötsch bei der Jubilarehrung in der Max-Reger-Halle. Und die Mitglieder der IG BCE im Bezirk Nordostbayern sind jede Menge.

Die geehrten Mitglieder Für 70-jährige Treue wurden Theodor Plietsch, Anneliese Schieder und Margarete Wunderlich geehrt. Für 60 Jahre Franz Dietz, Karl Füßl, Margit Kleindienst, Karl Mages und Erwin Rötzer. Für 50 Jahre Herbert Fischer, Manfred Fromm, Marianne Irrgang, Monika Käufl und Udo Ziegler.



Für 40 Jahre Karin Daniel-Baldauf, Rosemarie Franke, Rosa Füßl, Dieter Graf, Armin Gold, Petra Gradl, Eberhard Hampl, Christine Hecht, Rudi Heider, Günther Herrmann, Gerd Kleiner, Werner Köhler, Franz Malzer, Christine Mlynek, Karl-Heinz Mois, Alois Raab, Günther Schnurrer, Irene Schöffel, Edeltraud Sendetzky, Maria Sendlbeck, Lothar Trauner, Arthur Troidl und Herbert Weber.



Für 25 Jahre Michael Burger, Erich Engelbrecht, Monika Fischer, Elisabeth Gold, Rainer Hartmann, Andreas Kunz, Richard Meierl, Silke Meiller, Peter Mrasek, Jolanta Ojrzenska, Oliver Opel, Helmut Rank, Hans-Dieter Ruhle, Sandra Schneider, Armin Wölfel und Horst Will. (uz)

Allein die Jubilare brächten 2055 Jahre Treue aufs gemeinsame Konto, unterstrich Bezirksvorstandsmitglied Gaby Hübner. Wie Grötsch erklärte, gebe es noch viel zu tun. Jedes zweite in Deutschland eingegangene Arbeitsverhältnis sei befristet. Und Rente habe mit Würde zu tun. Bürgermeister Lothar Höher betonte den von den Menschen und der Wirtschaft bewältigten Strukturwandel in der Region. "Neue Arbeitsplätze wurden geschaffen." Die Leute fühlten sich wohl.Die Jubilare bezeichnete Höher als Symbole für den gewerkschaftlichen Kampf und Vorbilder für die nächste Generation. Herbert Schmid von der Bildungseinrichtung "Arbeit und Leben" hielt einen kurzweiligen Vortrag. Nicht essen oder Liebe machen, zitierte er Nobelpreisträger William Faulkner: "Was du acht Stunden lang hintereinander tun kannst, ist arbeiten."Arbeit nehme einen ganz zentralen Platz ein in der menschlichen Existenz. Als Gewerkschaftsmitglied blicke man nicht nur auf den eigenen Vorteil. Man übernehme Verantwortung für andere - für das Ganze. Im Betrieb, in der Gesellschaft, ob als Vertrauensleute, als Betriebs- oder Personalräte oder als Bürgerinnen und Bürger, die ihr Wahlrecht ernst nähmen. Menschen zu ehren, biete eine Möglichkeit innezuhalten. Zur Rückschau und Reflektion. Aber auch zum Nachdenken über Chancen und Risiken der Zukunft. Vieles sei gestaltbar und unterliege dem Willen und politischen Entscheidungen. In diesem Sinne blickte Schmid zurück auf die Jahre 1947 bis 1992, als die Jubilare in die Gewerkschaft eingetreten waren."Wir sind diejenigen, die ihre Arbeitskraft tagtäglich möglichst teuer verkaufen müssen, denen monatlich die Lohnsteuer abgezogen wird und die aufpassen müssen, dass es nach 45 Beitragsjahren noch in der Rentenphase für ein Leben in Würde reicht." Andere seien damit beschäftigt, ihren Profit zu mehren. Unter anderem durch Steueroasen.Die Schäden für den Staatssäckel: Zwischen 7,2 und 31,8 Milliarden Euro. Dieses Geld sei wichtig zur Finanzierung notwendiger öffentlicher Ausgaben - für Bildung, Gesundheitswesen oder Infrastrukturentwicklung. Kommentarlos akzeptieren dürfe man das nicht: "Denn wir sind viele. Wir sind eins."