Beschaffung, Produktion, Personalwesen, Vertrieb, Finanz- und Rechnungswesen, Materialbeschaffung und vieles mehr: Ein modernes Unternehmen ist heute sehr komplex. Ein Enterprise-Resource-Planning-System (ERP-System) unterstützt viele Geschäftsprozesse, die in einem Unternehmen ablaufen.

Mit dem Projekt "SAP-Factory" soll an der Ostbayerischen Technischen Hochschule (OTH) Amberg-Weiden unter Einsatz des ERP-Systems SAP, eine Lehr- und Forschungsplattform zur integrativen Abbildung betrieblicher Kernfunktionen aufgebaut werden. Eine Prämisse ist dabei die möglichst papierlose Realisierung der Prozesse im Sinne von Industrie 4.0. Dazu konnte Professor Dr.-Ing. Günter Kummetsteiner (Fakultät Wirtschaftsingenieurwesen) passendes Equipment als Dauerleihgabe von der IGZ Ingenieurgesellschaft für logistische Informationssysteme mbH (Falkenberg) entgegennehmen, unter anderem eine High-End-Datenbrille "Vuzix M 300".Mit dieser Datenbrille können beispielsweise in der Logistik Informationen zum Lagern von Waren aus dem SAP-System direkt vor das Auge der Mitarbeiter projiziert werden. Das Handling von Papierbelegen entfällt. Der Mitarbeiter hat seine Hände zum Bewegen der Waren frei. Mit einem über Bluetooth angekoppelten Fingerscanner können am Lagerplatz angebrachte 2D-Codes zur Kontrolle eingelesen werden.Zudem wurde ein leistungsstarker 12-Zoll-Tablet-PC übergeben, mit dem Fertigungsaufträge direkt an die Mitarbeiter übermittelt werden können, so dass auch hier Papierbelege entfallen. Neben der Stellung der Dauerleihgaben unterstützt die IGZ zudem mit eigenem Personal die Einbindung der Komponenten in das SAP-System der Hochschule. Kummetsteiner dankte Johann Zrenner, einem der Inhaber und Geschäftsführer, für die Unterstützung.