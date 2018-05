Mit einem schwarzen Aston Martin erregten Ilona Rath-Lux und Michael Forster am Samstag vor dem Vohenstraußer Rathaus Aufsehen. Mit dem Kennzeichen "grod g'heirat" machte das Brautpaar klar, worum es ihnen an diesem Glückstag 5.5.2018 ging. Leider konnte der Großvater des Bräutigams , Tierarzt Dr. Michael Forster , sein Versprechen, den Enkel als Trauzeugen zu begleiten, aus gesundheitlichen Gründen nicht einlösen.



Zu gerne wäre der 91-Jährige dabei gewesen. Das Brautpaar holte sich deshalb vor der Trauzeremonie den Segen des Opas im Walter-Siegert-Caritasheim ab.Im Trauzimmer im Rathaus hieß Bürgermeister Andreas Wutzlhofer die Gäste willkommen. "Mit diesem Tag geht ein Lebensziel in Erfüllung. Eine Verbindung zwischen zwei Menschen bekommt nun die größtmögliche Verbindlichkeit". Damit die Ehe gut gelingt, gab der Bürgermeister dem Paar ein Eherezept mit auf dem Weg. An erster Stelle stehe die Liebe, dann folge das Glück. Nicht fehlen dürften Toleranz, Frohsinn, Zeit, und auch Treue.Vor etwa zwei Jahren habe sich das Paar verliebt. Jedoch kennen sich die Wirtin der Gaststätte "Schätzlerbad" und Vorsitzende des Schwimmvereins Weiden und der bei der Firma IGZ in Falkenberg tätige Veranstaltungsleiter aus Vohenstrauß schon länger aus der gemeinsamen Zusammenarbeit. In der Kößlmühlstraße in Vohenstrauß haben sich die beiden ein Heim geschaffen. Die Weidener Wasser- und Handballer überraschten das Paar nach der Trauung mit einem Spalier, bevor es nach Saubersrieth ins Landhotel "Zum Goldenen Kreuz" ging. Am Abend wurde dann mit 180 Gästen in Altenstadt/WN im Sportlokal "d'Wirtschaft" ausgiebig gefeiert.