Im neuen Cabrio durchs Allgäu

Jäckel, der nicht regelmäßig an Preisausschreiben teilnimmt, beschreibt seine Reaktion auf die Gewinn-Nachricht im Juni. "Erfreut und überrascht," sei er gewesen, als er die E-Mail und den Brief erhielt. Im Zeitalter von Spam-Nachrichten und Internetbetrügern fragte er sich auch: Kann das wirklich stimmen? Doch der 33-Jährige erinnerte sich bald daran, dass er die Teilnehmer-Karte im Kaufland ausgefüllt und abgegeben hat.Die ersten Fahrten mit dem neuen Auto sind bereits geplant: Es geht zunächst zurück nach Augsburg, wo der aus Pirk stammende Jäckel derzeit wohnt. Anschließend will er über das Wochenende ins Allgäu reisen: "Dann fahr' ich die Serpentinen mit offenem Dach, die ich sonst mit dem Rennrad fahre", erzählt der 33-Jährige begeistert von seinen Plänen. Jetzt muss nur noch das schöne Wetter halten.