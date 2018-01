Der unfassbare Tod des pensionierten Familienvaters liegt 32 Jahre zurück. Und doch scheint es so, als ob es jetzt neue Erkenntnisse gibt. Flankierend zur Strafanzeige - deutsche Todesfälle am Eisernen Vorhang - hat die Prager "Platform of European Memory and Conscience" bisher unbekannte Akten der tschechoslowakischen Staatssicherheit nachgereicht. Enthalten sind Vernehmungsprotokolle der tschechoslowakischen Grenzwachen aus der Nacht nach der Tat.

Zwei Polen auf Flucht

In CSSR verschleppt

Dramatische Protokolle

Panik vor Versagen

Wie bekannt, war der 59-jährige ehemalige Oberstleutnant schlicht und einfach zum Wandern in den Landkreis Tirschenreuth gefahren. Ein Bekannter, der mitgehen wollte, sagte kurzfristig ab. Das Ziel war reiner Zufall. Der passionierte Wanderer hatte Routen beziffert. Er ließ immer jemanden ziehen oder zog selbst, wohin er demnächst gehen sollte. An dem Tag griff er selbst in die Messingvase mit den Schnipseln. Der tschechische Schriftsteller Ludek Navara ("Vorfälle am Eisernen Vorhang"), der den Fall akribisch recherchiert hat, sieht bei Dick die Tragik, sich "den eigenen Tod zugelost" zu haben.18. September 1986. Der 59-Jährige verabschiedet sich an seinem letzten Tag im Leben gegen 9 Uhr von seiner Frau und fährt auf einen Parkplatz nahe Hermannsreuth. Es ist ein kühler Morgen. Johann Dick nimmt seinen Rucksack mit und einen Schrittmesser, der später an Bedeutung gewinnen sollte. Damit ließ sich feststellen, dass Dick etwa neun Kilometer marschierte. Er kommt bis Treppenstein, einen Weiler zwischen Mähring und Griesbach. Ein paar hundert Meter von hier geschieht um die Mittagszeit das Unfassbare.Zeitgleich mit Dicks Wanderung fliehen zwei Polen vor tschechoslowakischen Grenzwachen in Richtung Westen: der 19-jährige Marek Majko und sein Kumpel Andrezej Gwizdon. Marek wird's schaffen und meldet sich später bei der Grenzpolizei Mähring, Andrezej wird auf CSSR-Seite festgenommen. Die Polen haben vier Beutel mit Pfeffer dabei, um die Hunde zu irritieren. Das hilft ihnen nichts, als sie am Signalzaun Alarm auslösen. Mehrere Wachen nehmen die Verfolgung auf. Unterwegs treffen die Soldaten auf Holzfäller und warnen: "Hier wird es heiß, seht euch vor." Die wilde Jagd führt in Richtung des Weilers Treppenstein - geradewegs auf Wanderer Dick zu.Mindestens acht Grenzschützer schießen auf den Wanderer. Auf dem Gebiet der BRD finden die bayerischen Ermittler später 25 Patronenhülsen, dazu ein Erste-Hilfe-Päckchen der CSSR-Armee. Die Kriminalpolizei macht mit Luminol Blutspuren sichtbar. Dick hat sich zu keiner Zeit auf tschechoslowakischem Gebiet befunden. Er geht etwa 200 Meter tief auf deutschem Hoheitsgebiet schwerstverletzt zu Boden. Unter anderem hat er einen Bauchdurchschuss erlitten. Der 20-jährige Soldat Pavel C. versucht, ihn zu verbinden. Sein gleichaltriger Kollege aus dem Wehrdienst ist ihm keine Hilfe: Josef C. wird schlecht.Dann geschieht, was später für größtes Rätselraten sorgen wird: Weitere Grenzschutz-Angehörige treffen ein - und man schleppt Dick zurück in die CSSR. Ein oberpfälzischer Bauer, der in Hörweite zum Holzrücken im Wald ist, hat die Gewehrsalven gehört und darauf folgend einen heftigen Streit auf Tschechisch. Er versteckt sich unter seinem Traktor.Die tschechoslowakischen Soldaten leihen sich von ihren Landsleuten, den Holzfällern, ein Pferdefuhrwerk, auf das der Verletzte gelegt wird. Der Wagen holpert durch den Wald. Ein Soldat geht hinterher - mit Dicks Tasche. Darin sind frische Schwammerln. Über Funk wird ein Militärsanka gerufen, der nach einer halben Stunde eintrifft. Noch während der Fahrt in ein Krankenhaus stirbt der Deutsche.Es gibt Protokolle aus dieser Nacht, die die Dramatik widerspiegeln. Noch vor Ort wird den Tschechoslowaken nämlich ihr fataler Irrtum klar. Der Soldat Jiri K. sagt bei der Vernehmung durch seine Vorgesetzten: "In der Menschenmenge sah ich einen Mann auf dem Boden liegen. Er befand sich nach meinem Eindruck gerade im Sterben. Der Major hatte irgendwelche Dokumente in der Hand und brüllte: Burschen, Sch..., das ist ein Deutscher, lasst ihn da liegen."Ein anderer Soldat schildert, wie er am Krankenwagen den Rucksack des Verletzten öffnete: "Zuerst entdeckte ich Ausschnitte von Spezialkarten über die Gegend. Noch immer glaubte ich, es handle sich um einen Polen. Bei der weiteren Durchsuchung fand ich einen Pass der BRD auf den Namen Dick."Den Hinterbliebenen - seiner Frau und drei Kindern - bringen neue Akten den Vater nicht zurück. Aber möglicherweise spielen diese Protokolle in der juristischen Aufarbeitung eine Rolle. Sie beweisen nach Ansicht der Prager "Platform", dass der Grenzübertritt bei der Verfolgung kein Versehen war, sondern System hatte. Selbst vor dem Hintergrund, dass man Dick tatsächlich verwechselt hat ("error in persona"), wäre nach deutschem Recht eine Verurteilung wegen Mordes möglich.Frau Dick wartet am 18. September 1986 vergebens und zunehmend verzweifelt auf ihren geliebten Mann. Die Familie meldet ihn am nächsten Morgen als vermisst. Ihr Mann ist schon über 30 Stunden tot, als am 19. September um 20 Uhr in Prag der deutsche Botschafter ins Außenministerium einberufen wird: Man eröffnet ihm die Nachricht vom Tod Johann Dicks. Etwa zeitgleich wird der örtliche Grenzbeauftragte aus Schirnding vom tschechoslowakischen Kontaktmann nach Mühlbach (Pomezí nad Ohrí) beordert. Ihm wird die wortgleiche Erklärung vorgelesen. Daran erinnert sich Heinrich Aichinger, damals beim BGS Sachbearbeiter Sicherheit, Grenze, Geheimschutz für diesen Abschnitt.Ein ehemaliger Soldat der CSSR wagte 1998 den Versuch einer Erklärung, wie man sich damals derart vergaloppieren konnte: "Die ganze Situation wurde durch einen starken psychischen Druck hervorgerufen. Es war die Angst vor Folgen, wenn jemandem die Flucht gelingen sollte."Vier Tage, nachdem sich Johann Dick zu seiner Wanderung verabschiedet hat, kehrt er als Toter zurück. Die Überstellung des Leichnams erfolgt am 22. September 1986 am Grenzübergang Waidhaus.

Der Sohn erinnert sich:

Vater wie vom Erdboden verschwunden





Mein Vater war unwahrscheinlich leutselig", erinnert sich Gerhard Dick, der älteste Sohn, an seinen Vater. Der Gymnasiallehrer, Germanist und Schriftsteller lebt heute im Allgäu. "Er hat unheimlich gern mit Leuten gesprochen." Wo Johann Dick auch war: Er wollte Land und Leute kennenlernen.





Zwei Tage Ungewissheit

Bisher keine Verurteilung

Auch in der Oberpfalz: Der Offizier aus Oberbayern kam von den Gebirgsjägern in Mittenwald, als ihn seine Laufbahn in die Kaiser-Wilhelm-Kaserne nach Amberg führte. Als Verteidigungskreiskommandeur wollte er die Region wie seine Westentasche kennen - und "erwanderte" sich die Oberpfalz. Das setzte er im Ruhestand begeistert fort. Er liebte die Natur. Johann Dick hatte Routen mit Nummern versehen und Lose in eine Messingvase getan.Am Donnerstag, 18. September 1986, greift er selbst in den Lostopf. "Es war wirklich dramatisch", sagt Gerhard Dick: "Aber er hat sein Los gezogen." Gerhard, der älteste Sohn, und seine jüngere Schwester sind damals schon erwachsen und aus dem Haus. Nur der jüngste Bruder lebt noch daheim. Am Abend ruft die Mutter an, dass der Vater von seiner Tour nicht zurückgekehrt sei. Am nächsten Morgen, Freitag, erstattet die Familie Vermisstenanzeige.Am Vormittag findet eine BGS-Streife Dicks BMW, ordnungsgemäß und versperrt abgestellt auf einem Parkplatz bei Hermannsreuth (Landkreis Tirschenreuth). Johann Dick ist spurlos verschwunden. Streifen gehen die Gegend ab. Sohn Gerhard erinnert sich, dass ein Kriminalpolizist vorsichtig Suizid in Betracht zieht, auch wenn das überhaupt nicht der Persönlichkeit des Vaters und Großvaters entspricht. Der Beamte meint im Hinblick auf die Kassetten im Auto, dass manchmal eine letzte Botschaft hinterlassen werde. Man hört die Kassetten ab."Zwei Tage lang hatten wir keine Ahnung." Am Abend des 20. September - Hans Dick ist seit über 48 Stunden wie vom Erdboden verschluckt - kommt die Polizei zur Familie nach Amberg. Es habe einen "Grenzzwischenfall" mit einem Toten gegeben, bei dem Papiere gefunden wurden: Johann Dick. "Die ersten Tage waren völlig chaotisch", berichtet der Sohn. "Das kam so wahnsinnig aus heiterem Himmel."Mit der Post kommt eine Glückwünschkarte für die Enkelin (Gerhard Dicks Tochter) an, die fünf Jahre alt wird: Der pensionierte Oberstleutnant hat die Karte vorab verschickt, weil er eigentlich eine Südtirol-Wanderreise plante und am Geburtstag der Kleinen nicht da gewesen wäre. "Wir haben den Kindern nicht gesagt, was mit Opa passiert ist. Was hätten wir auch sagen sollen? Wir wussten ja selbst nichts." Diese Geburtstagskarte hat die Familie heute noch.Gerhard Dick fährt selbst nach Mähring. Er sieht Polizei mit Hunden. Scheibchenweise erfährt die Familie die Wahrheit. Es bleiben viele Fragen. Der Mutter wird eine Jacke geschickt, die gar nicht ihrem Mann gehört. Als der Leichnam überstellt wird, ist er obduziert und es fehlen innere Organe. "Die ersten Jahre waren hart", sagt Sohn Gerhard. In der ersten Zeit sei die Mutter noch zu den Gedenkveranstaltungen der Bundeswehr gegangen. "Dann wurde es ruhiger." Die 92-Jährige lebt inzwischen in Oberbayern. "Wir vermeiden es, darüber zu reden."Gerhard Dick hat die Öffentlichkeit nie gesucht. Auch seine Geschwister leben inzwischen wieder im Süden Bayerns. "Viertelt überzeugt" lässt er sich 2017 von der Prager Platform of European Memory" zu einem Interview am Tatort überzeugen. Ein Film wird gedreht. Man geht in Treppenstein Forellen essen - und in der Wirtschaft kennt jeder den tragischen Fall Dick. Gerhard Dick ist überrascht. Das hat er nicht vermutet.Ein neues Ermittlungsverfahren? Beim Prozess in Pilsen gegen die verantwortlichen Todesschützen im Jahr 2000 hat er gesehen, wie jung die Wehrdienstleistenden waren. 19, 20 Jahre alt, selbst missbraucht von einem verbrecherischen System. Es kam zu drei Freisprüchen. Allerdings würde das aktuelle Ermittlungsverfahren ja auf die politischen Entscheidungsträger abzielen. Der Sohn: "Ich bin da hin- und hergerissen." (ca)