Lange und behutsam verhandelte Ludwig Zitzmann,Vorstandsvorsitzender der Maria-Seltmann-Stiftung, mit Interessenten und der Erbengemeinschaft von Maria Seltmann. Mit Erfolg. Ralf Schneeberger will die 1926 von Heinrich Seltmann errichtete Villa erwerben und aus dem Dornröschenschlaf wecken.

Meilenstein gesetzt

Von Josef Johann WiederDornröschenschlaf ist die richtige Bezeichnung: Seit Jahren wuchern die Brombeerstauden ungehindert auf dem 7500 Quadratmeter großen Grundstück. Nur zu Fuß ist der Villeneingang zu erreichen. Die hochherrschaftliche Zufahrt ist überwuchert. Weitere Hindernisse sind entwurzelte Birken und abgebrochene Äste, die kreuz und quer liegen. Dennoch: Ralf Schneeberger vermag so etwas nicht zu schrecken.Als Geschäftsführer der "R&S Vorsorgungs GmbH" ist er es gewohnt, schwierige Immobilien zu reaktivieren und in eine gute Zukunft zu führen. Beispiele dafür sind das "WerkQuartier" in Windischeschenbach, wo er in der einstigen Porzellanfabrik Eschenbach einen Gewerbepark (Schwerpunkt Logistik) etablierte (mit einem halben Dutzend Firmen und 70 Mitarbeitern) sowie die ehemalige Knopffabrik in Tirschenreuth. Hier verwandelt er die Fabrik in ein Bürogebäude mit 6000 Quadratmetern. Dafür fallen allein in Tirschenreuth Investitionen von 2,5 bis 3 Millionen Euro an.Ähnlich hoch dürfte auch der Aufwand sein, um aus der Seltmann-Villa wieder eine Perle zu machen. Über den Kaufpreis haben beide Seiten Stillschweigen vereinbart. Die Summe sei "angemessen", stellt OB Kurt Seggewiß in seiner Eigenschaft als Vorsitzender des Stiftungsrates fest. Er zeigt sich überglücklich, dass das Thema Seltmann-Villa, das ihn seit seinem ersten Tag im Amt "verfolge", nun doch eine glückliche Wende zu nehmen scheine."Wir machen das Haus wieder schön", verspricht der 39-jährige Investor, der allerdings auch darauf verweist, dass er nur kauft, wenn das Landesamt für Denkmalpflege die zugesagte Förderung einbringt. "Wir sind also erst auf dem halben Weg." Er wolle versuchen, schon bald die ersten, dringend notwendigen Sicherungsmaßnahmen im Gebäude durchführen zu lassen. Die Sanierung eines Anwesens unter Denkmalschutz sei "eine ganz andere Nummer". Der Aufwand für die Restaurierung der denkmalgeschützten Einbauten sei beträchtlich", meint Schneeberger. Er rechne daher auch mit einer "dreijährigen Baustelle". Interessenten für die beiden Kanzleien und die vier Wohnungen können sich bereits bei ihm melden.Optimistisch zeigt sich Stiftungsvorstandsvorsitzender Ludwig Zitzmann, der die Verhandlungen seit November 2015 mit Dutzenden von Beteiligten führte: "Mit der Kaufoption ist ein Meilenstein gesetzt. Es sind noch einige Weichen zu stellen, aber die Anzeichen sehen recht gut aus."