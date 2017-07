Paula (17, Name geändert) besucht mit ihrer Freundin und zwei Jungs am Samstag vor zwei Wochen eine gutbürgerliche Gaststätte in Weiden. Die Mädchen essen Salat, die jungen Herren Schnitzel. Das Ergebnis: Den Kerlen geht es gut, die beiden Schülerinnen klagen tags darauf über Übelkeit, Durchfall und Fieber. Paula kann nicht in die Schule und muss sogar eine Nacht in die Kinderklinik.

Eine Stuhlprobe nach vier Tagen bestätigt den Verdacht: Salmonellen. "Sollte sich herausstellen, dass der Wirt bei der Hygiene geschludert hat, überlege ich mir eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung", sagt Paulas Vater. Die Lebensmittelüberwachung der Stadt kennt die Fälle. Die Gaststätte ist weiter geöffnet. "Sie wurde unverzüglich aufgesucht und kontrolliert. Dabei konnten keine wesentlichen Hygienemängel festgestellt werden", heißt es in einer Stellungnahme der Stadt. Zudem muss das Personal des Lokals Stuhlproben abgeben.Dem Gesundheitsamt liegen laut Stand Dienstagabend 14 Salmonellenfälle mit Laborbefund aus Weiden und dem Landkreis vor. Zudem weiß die Behörde von 5 weiteren Personen mit typischen Symptomen. Manche mussten deswegen ins Krankenhaus. Dem Vernehmen nach weisen einige auf die Gaststätte hin. Auch eine Reisegruppe hat es dort erwischt.Andere haben nichts mit einem Lokalbesuch, der in einem zeitlich passenden Zusammenhang steht, zu tun. "Die Ermittlungen werden in alle Richtungen geführt", heißt es fast kriminologisch aus dem Landratsamt. Mikrobiologische Untersuchungen sind noch nicht abgeschlossen. Das Gesundheitsamt interessiert sich vor allem dafür, was und wo die Infizierten gegessen haben.Das ist schwierig. Wer weiß noch, welche Zutaten in den vergangenen zwei Wochen den Salat aufgepeppt haben? Wann er Fleisch oder Fisch genossen hat, der nicht durchgebraten war? Und in welcher Nachspeise war rohes Eigelb verarbeitet? Zudem gibt es unterschiedliche Arten von Salmonellen und unterschiedliche Inkubationszeiten. Was inzwischen feststeht: Paula geht es wieder besser.