Die Organisation künftiger Dorffeste steht auf sicheren Beinen. In Neunkirchen hat sich dazu jetzt eine Dorfgemeinschaft gegründet, die sich um alles kümmert. Die Fäden hält Renate Jahreis in der Hand.

Neunkirchen. Bei der Versammlung im Saal der Freiwilligen Feuerwehr haben die Delegierten der zehn in Neunkirchen beheimateten Vereine die Dorfgemeinschaft Neunkirchen und Umgebung e.V. gegründet.Mit jeweils einer Stimme wählten die Freiwillige Feuerwehr, die Montessorischule Neunkirchen, der TSV Neunkirchen, die Tennisgemeinschaft und die Siedlergemeinschaft. Ferner die Schützengesellschaft Freiheit Neunkirchen, die Kolpingfamilie, der katholische Frauenbund und die evangelische und katholische Kirchengemeinde.Vor vier Jahren starteten Vereinsmitglieder und Bewohner ihr erstes gemeinsames Dorffest. Sprecherin Renate Jahreis blickte zurück und erinnerte, dass es ein großer Erfolg war. Auch das zweite Dorffest zwei Jahre später verlief erfreulich. Die Abwicklung fand abwechselnd unter der Führung der Kirchengemeinde statt. Weil diese dann ablehnte, gab es Überlegungen, die Durchführung und die Verantwortung des Dorffestes auf einen Verein zu übertragen. Das ging jedoch aus steuer- und haftungsrechtlichen Gründen nicht.Nun soll der neue Dorfgemeinschafts-Verein in Zukunft für die Feiern zuständig sein. Er soll auch die Vorgehensweise als Vertretung der Vereine gegenüber der Politik übernehmen und so Entscheidungen positiv beeinflussen. Auch würden Fördermittel zur Stärkung des dörflichen Charakters und der Umgebung ausgelotet.Die anschließende Vorstandswahl fand im Beisein zahlreich anwesender Stadträte aus Weiden statt. Auf drei Jahre wurde Renate Jahreis als Vorsitzende gewählt, ihre Stellvertreter sind Stefan Bauer und Stefan Grajer. Als Kassenwart führt Peter Rodler die Kassengeschäfte, die Protokolle schreibt Heinz Petz. Als Kassenprüfer fungieren Josef Frimberger und Bernhard Kneidl. Weiter waren fünf Beiräte zu wählen: Lydia Hofmann, Albert Riedl, Pfarrer Andreas Ruhs, Roland Hoffmann, Jakob Grajer und Ute Schroer. Der Jahresbeitrag beträgt für die Mitglieder 30 Euro. Das Protokoll der Gründungsversammlung mit Wahl wird dem Finanzamt, dem Notar und dem Registergericht vorgelegt.In seinem Grußwort war Bürgermeister Jens Meyer erfreut, an diesem denkwürdigen Tag bei der Gründungsversammlung dabei gewesen zu sein. "Diese Gemeinschaft, die wir brauchen, steht zusammen. Hier hat man generationenübergreifend mit einer Stimme gesprochen", sagte er.Gleichzeitig gab die neue Vorsitzende Bürgermeister Meyer einen Auftrag mit. Er soll sich beim Tiefbauamt kümmern, dass in der Hofacker/Mallersrichterstraße ein Tempokontrollgerät aufgestellt wird. "Es wird eine Weile dauern, bis dieser Auftrag durch alle Instanzen gelaufen ist. Es wird sicherlich aufgestellt", versprach Meyer, sich zu kümmern.