In Partnergemeinde Weiden am See muss der Bürgermeister in die Stichwahl

Bürgermeister Willy Schwartz ging am Sonntag mit seiner ÖVP zuversichtlich in die Kommunalwahl - und wurde enttäuscht. Ihm fehlten in Weiden am See gerade 19 Stimmen, um zum fünften Mal hintereinander auf Anhieb zum Bürgermeister in der Weidener Partnergemeinde am Neusiedler See gewählt zu werden. Nun muss er sich am 29. Oktober erneut dem Votum der gut 2200 Wähler stellen. Als sein Gegenkandidat geht Heinrich Hareter von der SPÖ in die Stichwahl.

Schwartz spricht von einer "kleinen Katastrophe". Der Wahlkampf sei nach dem Motto "Alle gegen einen, alle gegen mich" geführt worden. Es sei durchaus absehbar gewesen, dass es bei vier Bürgermeister-Kandidaten "zu Verschiebungen" und damit auch zu einer Stichwahl kommen könne. "Das alles wird uns in den nächsten Wochen noch viel beschäftigen", meint der hörbar enttäuschte Bürgermeister.Schwartz erreichte 49,02 Prozent, und Heinrich Hareter 33,33 Prozent der abgegebenen Stimmen. Vor fünf Jahren landeten der ÖVP-Kandidat bei 62 und der SPÖ-Bewerber bei 38 Prozent. Bei der Abstimmung am Sonntag stellten sich erstmals zwei weitere Kandidaten zur Wahl. Sanela Ortner (Grüne) erhielt 7,71 Prozent und Klaus Fuhrmann mit seiner neuen "Unabhängigen Partei Weiden" 9,93 Prozent.Mit seiner neuen Liste, auf der nur er für den Gemeinderat kandidierte, wirbelt Klaus Fuhrmann das gesamte Gremium durcheinander. Die SPÖ verlor zwar vier Prozent der Stimmen, stellt mit knapp 30 Prozent aber weiterhin sieben Gemeinderäte. Die Grünen konnten 1,78 Prozentpunkte gewinnen und verfügen mit nun 12,78 Prozent der Stimmen - wie bisher - über drei Sitze im Gremium. Die 8,76 Prozent, die Fuhrmann mit seiner Liste "Unabhängige Partei Weiden" erreichte, zwackte er damit zum Großteil der ÖVP von Willy Schwartz ab, die auf 45,81 Prozent der Stimmen kam. 2012 waren es noch über 52 Prozent.Im bisher 23-köpfigen Gemeinderat sitzen anstatt der bisher 13 nur noch 11 ÖVP-Vertreter. Und dennoch kann Schwartz mit seiner Truppe zumindest das Patt halten und auch wieder den Vizebürgermeister stellen. Kurios: Großlandwirt Fuhrmann hat auf seiner Liste nur einen Gemeinderatskandidaten: sich selbst. Er kann lediglich eines seiner beiden Mandate besetzen. Darum wird der Gemeinderat auf 22 Sitze verkleinert.