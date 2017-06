In Weiden leben Menschen aus 101 Nationen

Jeder vierte Einwohner der Stadt Weiden hat einen Migrationshintergrund, stellt Oberbürgermeister Kurt Seggewiß beim Baumfest klar. "Doch das Feiern verbindet sie alle."

Ein buntes Programm hatten, zusammen mit vielen Helfern, die Vorsitzenden der "Initiative e. V.", Ursula Barrois, und Café Mitte e. V., Thea Rauchenecker, zum fünften "Baumfest" im Stockerhutpark auf die Beine gestellt. Unter dem Motto "Miteinander - Mensch und Natur" feierten viele Gäste bei sommerlichen Temperaturen ein fröhliches, völkerverbindendes Fest.In Weiden leben Menschen aus 101 Nationen, betonte Schirmherr Oberbürgermeister Kurt Seggewiß in seinem Grußwort. "Sie alle feiern gerne. Dass sie miteinander feiern, ist besonders wichtig für ein friedliches Zusammenleben. Feiern verbindet die Völker."MdL Annette Karl freute sich, dass nach längerer Pause wieder ein "Baumfest" stattfand. "Gerade dieses Fest zeichnet den Stadtteil aus, es macht ihn lebens- und liebenswert."Die beiden Initiatorinnen zeigten sich begeistert, dass viele Organisationen ein breites Angebot zum Spielen und Basteln mitgebracht hatten. So bastelte Sabine Buchberger vom Café Mitte Holzstamm-Eulen und Blätterbilder. Die Initiative bemalte ihre Seifenkiste und, wer wollte, konnte ein lustiges Bild fertigen. Zudem wurden Gießkeramik bemalt und Schnittlauchtöpfe angepflanzt. Außerdem gab es eine Fühlbox, Kinderschminken, Edelsteinsieben, Torwandschießen und noch viele weitere Attraktionen. Das Glücksrad bot tolle Preise.Für das leibliche Wohl sorgte das Team vom "Café Mitte" mit einer großen Auswahl an Kuchen und Getränken sowie Würstchen vom Grill. Das musikalische Showprogramm bestritten: "Marmar Mammedrehimli", die Klassisches auf dem Keyboard spielte, die DJO "Vitaminiky" mit Sängerin Marine, die Trommelgruppe "Ritmo Vulcanico" und die "Weiden City Line Dancers".