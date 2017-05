Vergangene Woche preschte der DHL-Sprinter gleich mehrfach bei der Polizei Weiden vor. Die Post lieferte 125 Riesenpakete, die sich in der Werkstatthalle stapelten. Für jeden Beamten ein Paket, 15 fehlen noch. Der Inhalt: die neue Uniform. Zur Ausstattung im Wert von 950 Euro gehören vier Hosen, Allwetterjacke, Uniformsakko, Hemden in weiß und blau, Funktionsshirt, Unterwäsche - einfach alles.

Blaumachen - Angemerkt von Simone Baumgärtner Ab sofort ist also auch in Weiden Blau das neue Grün. Die Farbe der Dienstkleidung der Ordnungshüter der Stadt wechselt in diesen Tagen. Doch was ist davon zu halten?



Viel. Denn mit dem neuen Look ist der alte Diskussionspunkt vom Tisch: der über die Farbe der alten Uniform. War sie nun in Förster-Grün, in Khaki oder doch einfach nur in Beige gehalten? Blau hat den Vorteil, herrlich eindeutig zu sein. Seriös wirkt die Farbe obendrein. Auch Bürger aus allen anderen Bundesländern, wo Polizisten längst in Blau Dienst tun, erkennen Bayerns Ordnungsmacht nun leichter. Modische Vorteile gibt es auch: der leicht taillierte Schnitt, das hellblaue Ripsband am Hosenbein, wie es nur der französische Polizist kennt, wenn er sich in seine Garde-Uniform schmeißt.



Der Nachteil? Neue Klamotten kosten. Etwa um die 950 Euro pro Erstausstattung. Aber das zahlt sich aus. Warum? Weil die alte Uniform-Farbe für unsere Polizisten "wirklich nichts getan hat". So jedenfalls würde es Star-Designer Guido Maria Kretschmer sagen.

Und weil auch Polizisten unterschiedlich gebaut sind, sitzt nicht alles. Bei einem Beamten passt nur die Krawatte. "Und die Socken." Andere können das ganze Paket behalten. In den nächsten Wochen wird die DHL mit Retouren gut beschäftigt sein. Erst wenn alle die passenden Kleidungsstücke haben, wird Polizeidirektor Klaus Müller den Startschuss zum kollektiven Umziehen geben: Von heute auf morgen changiert die Weidener Polizei von grün auf blau. Wer dann noch im beigen Hemd da sitzt, dem kann man zum baldigen Ruhestand gratulieren. Beamte kurz vor der Pensionierung werden nicht mehr umgekleidet.Der Polizeichef selbst schlitzte seinen Karton am Montagmorgen auf. Am auffälligsten ist das vier Zentimeter breite, hellblaue Ripsband an den Hosen. Grundmodell war die österreichische Uniform, die "bajuwarisiert" wurde, etwa mit goldenen Sakkoknöpfen mit bayerischem Wappen. In einer Umfrage hatten sich die Präsidien - bis auf Oberbayern - gegen den Stehkragen und für einen Sakkokragen ausgesprochen. Vermissen werden die Beamten eine Jeanshose, die es jetzt nicht mehr gibt. Lederjacken sind auch nicht vorgesehen, die alten dürfen aufgetragen werden. Dafür gibt es ein "Umrüst-Set" mit blauen Ärmelabzeichen und Schulterstücken.Die Auslieferung verzögerte sich um etwa drei Wochen. Weiden gehört zu den ersten Dienststellen in der Oberpfalz, nur Oberviechtach und Nabburg "erblauen" ebenfalls in diesen Wochen. Die PI Sulzbach-Rosenberg ist als Pilot-Dienststelle schon länger blau. Bayernweit soll die Einkleidung zum 1. Oktober 2018 abgeschlossen sein. Die alten Uniformen werden in Werkstätten der Barmherzigen Brüder in Taschen, Rucksäcke und andere Accessoires "umgecycelt" (110-shop.de).