"Die richtige Händehygiene ist eine der wichtigsten Präventionsmaßnahmen gegen Infektionskrankheiten", erklärte Christina Schwab, Mitarbeiterin der Abteilung Hygiene und Infektionsprävention des Klinikums Weiden. Zum Anlass des Welthändehygienetags machten Schwab und ihre Kollegen es sich zum Ziel, Angestellte, Besucher und Patienten aufzuklären. "Für die Allgemeinbevölkerung reicht einfaches Händewaschen im Alltag völlig aus. Im Umgang mit immungeschwächten Menschen in Krankenhäusern müssen alle achtsamer sein."

Besucher sollten vor und nach jedem Aufenthalt im Klinikum die Desinfektionsspender an den Eingängen nutzen. Die Menge einer Hohlhand des Desinfektionsmittels muss etwa 30 Sekunden lang verrieben werden, bis die Flüssigkeit cremig wird. Besonders achtsam sollte man zwischen den Fingern und die Fingerkuppen reinigen. Dies gelingt am besten, indem man die Fingerspitzen in der Handinnenfläche dreht. Verteilt werden sollte das Desinfektionsmittel bis zur Mitte des Unterarms, möglichst ohne Ringe, Uhren oder ähnliches zu tragen.