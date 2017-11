Rund 444 000 Patienten werden jährlich wegen Herzschwäche stationär behandelt. Etwa 45 000 davon sterben. Über die Risikofaktoren und was sich dagegen tun lässt, informieren Experten in der Veranstaltung "Das schwache Herz" am 13. November in der Max-Reger-Halle.

Herzschwäche

Kontrollieren

Herzinsuffizienz oder "das schwache Herz" ist der häufigste Grund warum Patienten heutzutage stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden müssen. "Die Prognose einer Herzinsuffizienz ist ernst und vergleichbar mit der einer bösartigen Erkrankung, wie zum Beispiel Mamma-Carcinom", warnt Professor Robert Schwinger.Der Chefarzt der Medizinischen Klinik II am Weidener Klinikum lädt deshalb mit der Kliniken Nordoberpfalz AG, der AOK Bayern, den Oberpfalz-Medien und der deutschen Herzstiftung zu dem Vortragsabend ein. Beginn ist um 18 Uhr.Die Internistin Dr. Gudrun Graf spricht darüber, wie sich die chronische Herzschwäche bemerkbar macht und welche Ursachen es gibt. Dr. Gerhard Jilbe, Chefarzt für Innere Medizin im Krankenhaus Kemnath, informiert über die "Medikamentöse Therapie der chronischen Herzschwäche: Welche Medikamente sind ein Muss?". Der Vortrag von Prof. Schwinger lautet: "Interventionelle Thepraie bei Herzschwäche: Wie können Herzkatheter, Herzschrittmacher und Defibrillator helfen?""Das Älterwerden unserer Gesellschaft, aber natürlich jedes Einzelnen, führt dazu, dass immer mehr Patienten eine Verschlechterung der Herzfunktion und oft eine Herzinsuffizienz erleben müssen", gibt der Mediziner zu bedenken. In Deutschland leben schätzungsweise zwei bis drei Millionen Menschen mit chronischer Herzschwäche. Gerade im Alter sei dabei ein fast schleichender Beginn der Symptome zu bemerken. Doch dass das Treppensteigen schwerer wird, schieben viele Patienten auf das Alter und nicht auf eine Herzerkrankung.Hauptrisikofaktoren für die Entwicklung einer Herzschwäche seien die koronare Herzerkrankung, also die Verengung der Blutversorgung der Herzkranzgefäße, eine arterielle Hypertonie und die Zuckererkrankung, Diabetes mellitus. "Gesunder Lebensstil und ausreichend körperliche Belastung kann der Entwicklung einer arteriellen Hypertonie ebenso vorbeugen, wie der Entwicklung eines manifesten Diabetes", betont der Herzspezialist.Regelmäßige Kontrolluntersuchungen beim Hausarzt und gegebenenfalls Untersuchungen bei einem Herzspezialisten sollten wenigstens ab dem 50. Lebensjahr einmal jährlich vorgenommen werden, rät Schwinger. Herzschwäche könne heute durch eine Kombination verschiedener Medikamente behandelt werden. Bestehen Klappenfehler, wie beispielsweise eine Verengung der Aortenklappe oder eine Undichtigkeit der Mitralklappe, müssten diese rechtzeitig behandelt werden, weil es sonst zu einer irreversiblen Schädigung des Herzmuskels komme.Bei Patienten, die wegen zahlreicher Erkrankungen und aufgrund des hohen Alters nur mit sehr großem Risiko einer Herzoperation zugeführt werden können, könne heute durch eine interventionelle Therapie im Herzkatheter sowohl die Aortenklappe ersetzt werden (sogenannte TAVI) oder die Undichtigkeit der Mitralklappe durch einen Clip behandelt werden (sogenannter MitralClip).Gerade Patienten, die noch leistungsfähig sind trotz hochgradig eingeschränkter Pumpfunktion, seien gefährdet durch bösartige Herzrhythmusstörungen, sogenannte Kammertachykardien oder Kammerflimmern, und könnten hierdurch einen plötzlichen Herztod erleiden. Diese Patienten profitieren von der Implantation eines speziellen Herzschrittmachers, der auch eine Defibrillatorfunktion hat. Auch über diese Behandlungsmöglichkeiten wird Professor Schwinger in seinem Vortrag informieren.