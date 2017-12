(olr) Immer mittwochs hat Inge Spanl frei. Doch bald ist die Zeit vorbei, in der sie nur am Mittwoch den Schlüssel für ihre "Boutique Brigitte" in der Schulgasse aus der Hand gibt. Denn Ende Januar schließt sie ihr Bekleidungsgeschäft - endgültig.

Nächstes Jahr hätte sie 20-Jähriges feiern können. Eigentlich wollte sie die Schließung noch hinauszögern. "Aber ich habe einen Schlussstrich gezogen und das ist auch gut so." Nicht nur aus gesundheitlichen Gründen macht Spanl zu: "Vor zwei Wochen bin ich Oma geworden. Das war für mich ein Zeichen, dass ich jetzt aufhören sollte." Sie verspricht sich mehr Zeit für die Familie und vor allem für die kleine Enkelin Paula.Bevor sie den Laden als 45-Jährige übernahm, war sie Verkäuferin bei Sebald und Gruhle, "im Schmuckbereich", wie sie erzählt. Brigitte Kassner, Gründerin und Namensgeberin der Boutique, hörte sich damals nach einer Nachfolgerin für ihr Geschäft um und Spanl war gleich klar: "Das mache ich." Die letzten 19 Jahre umgab sie sich mit Jacken, Kleidern und Hosen. "Es war eine schöne Zeit." Inge Spanl lächelt, sie erinnert sich gerne an all die Jahre. Mit ihr sind auch ihre Stammkunden älter geworden. "Nun ist es Zeit, mich bei allen Kunden zu bedanken und selbst in den Ruhestand zu verabschieden."Ihr Laden bleibt vorerst leer. "Das Internet macht den Einzelhandel kaputt", bedauert die 65-Jährige. Gerade in den vergangenen zwei Jahren sei es immer schwieriger geworden: "Mit der großen Auswahl im Internet werden die Kunden immer anspruchsvoller." Früher arbeiteten sowohl eine Dekorateurin, eine Schneiderin sowie eine Verkäuferin bei ihr im Laden. "Vor Ort haben wir damals Hosen oder Ärmel kürzen können." Die vergangenen Jahre reduzierte sich die Belegschaft allerdings auf Verkäuferin Heidi Köppl, die jeden Mittwoch hinter dem Tresen in der "Boutique Brigitte" steht. Denn dann hat Inge Spanl frei. Im Februar kommen viele Mittwoche auf sie zu.