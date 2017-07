Spiel, Spaß und Action: Das alles bot die Freizeit des Behinderten- und Vitalsportvereins (BVS) Weiden in Zusammenarbeit mit dem BVS-Bezirk auf dem Vereinsgelände am Schießlweiher. Unter dem Motto "Nudeln in allen Variationen" waren Kinder mit und ohne Behinderung eingeladen. Auch der Regen am Anfang konnte die Laune nicht dauerhaft trüben. Denn es wartete ja ein abwechslungsreiches Angebot mit spielerischen Aufgaben wie Torwandschießen, Schnürsenkel binden mit einer Hand, Seilspringen oder Lasergewehrschießen und vielem mehr. Und zum Essen gab es passend Nudeln mit selbst gemachter Tomatensoße. Als die Eltern die Kinder schließlich abholten, hatten die eine Menge selbst gebastelte Sachen im Gepäck. Und natürlich viel zu erzählen. Tino Höbold dankte den Helfern, die diese inklusive Kinder- und Jugendfreizeit wieder zu einem tollen Event gemacht hätten.