Attraktive Preise gab es am Samstag und Kathreinsonntag vor der Buchhandlung "Stangl & Taubald" zu gewinnen. Das Inner-Wheel Hilfswerk Weiden hatte einmal mehr zur großen Weihnachts-Tombola geladen. Für fünf Euro konnten Kunden und Passanten Weihnachts-Loskugeln erwerben.

Trotz Regenwetters freuten sich die Initiatoren um Präsidentin Alexandra Stangl über regen Zuspruch. Helferinnen waren Ursula Fischer und Waltraud Spies. Mit dem Erlös unterstützt Inner-Wheel den Verein "Karolina", der sich um misshandelte Kinder kümmert, sowie die Weidener "Initiative", die Familien- und Obdachlosenhilfe leistet.Insgesamt wurden an beiden Tagen 1250 Lose verkauft. Es gab 222 Gewinne in einem Gesamtwert von 5000 Euro. Hauptpreis war ein Reisegutschein im Wert von 500 Euro. Außerdem gab es unter anderem einen Rundflug über Weiden zu gewinnen und ein Wochenende mit einem neuen Range Rover Evoque Cabriolet. Die Gewinner werden in circa 2 Wochen im "Neuen Tag" und im Internet unter IWC Weiden-Oberpfalz veröffentlicht. Die Gewinnausgabe erfolgt am Donnerstag, 14. Dezember, Samstag, 16. Dezember, und Samstag, 13. Januar, während der Ladenöffnungszeiten in der Buchhandlung "Stangl & Taubald".