Einen Landeplatz in dieser Dimension hat der Pilot des "Christoph 80" auch nicht alle Tage. Der Rettungshubschrauber landete am Mittwoch gegen 17.30 Uhr auf dem Naabwiesen-Parkplatz. Hintergrund war ein Notruf, der bei der Integrierten Leitstelle eingegangen war.

Ein Passant war auf einen bewusstlosen Mann in der Telefonzelle an der Leibnizstraße aufmerksam geworden und hatte die Rettung alarmiert. "Die Erstmeldung war letztlich schlimmer als die vorgefundene Lage", gab Jürgen Meyer, stellvertretender Leiter der ILS Nordoberpfalz, am Abend Entwarnung. Ein Krankenwagen, der kurz nach dem Hubschrauber am Großparkplatz eintraf, brachte den Patienten zur Versorgung ins Klinikum Weiden.