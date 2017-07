Mit der Elektrifizierung der Bahnstrecke Hof-Regensburg bricht der Lärm von deutlich mehr Güterzügen ungefiltert über die Anlieger herein. Die Gesetzesänderung, die Bund und Bahn in die Pflicht nimmt und zu Schutzmaßnahmen verdonnert, ist nicht in Sicht. Da die Bahn keine Geschenke verteilt, drohen der geforderte Lärm- und Erschütterungsschutz Utopie zu bleiben.

Was können "Ostbayern-Resolution" sowie das Bündnis der Landräte, Bürger- und Oberbürgermeister von Hof bis Regensburg überhaupt erreichen? Wo ist der Hebel anzusetzen? Dies sind die Fragen bei der 3. Fachkonferenz Bahnlärm am 25. Juli im Neuen Rathaus. Mit Hansjörg Bohm, der neben seiner früheren Funktion als Weidener Bau- und Planungsdezernent als Eisenbahnexperte gilt, sprach Redakteur Josef Wieder. Bohm brachte das Thema Elektrifizierung in die Stadtgremien ein. Klar formulierte er 2016 die Stellungnahme der Stadt Weiden bei der Öffentlichkeitsbeteiligung zum Bundesverkehrswegeplan (BVWP).Bohm: Die "Oberfranken-Oberpfalz-Magistrale" bekommt, was die Politiker aus der Region seit Jahren fordern, nämlich eine Oberleitung. Doch zu früh gefreut. Nicht für schnellere Interregio-Nachfolger, was eigentliches Ziel von Elektrifizierung und sonstigen Ausbaumaßnahmen sein müsste. Stattdessen wird unsere Strecke zum Güterzugklo, ohne Lärm- und Erschütterungsschutz. Damit's keiner merkt, verspricht die Bahn Fernverkehr. Was sind das für tolle Intercitys? Doppelstockwagen-Garnituren, altbekannte aus dem Regionalverkehr, die "fernverkehrsweiß" statt "nahverkehrsrot" lackiert sind. Für Nordostbayern tut's ein wenig Farbe.Das frage ich mich auch. Zunächst aber ist zu akzeptieren, dass der Schienengüterverkehr bis 2030 um über 40 Prozent zulegt. Das geht nicht allein mit längeren und schwereren, sondern nur mit mehr Güterzügen. Anders als behauptet, hat die Stammbahn Nordseehäfen-Hannover-Würzburg-Nürnberg-Regensburg-Passau-Österreich-Balkan Kapazitätsreserven. Ohnedies soll sie ertüchtigt werden. Aber beispielsweise der Engpassknoten Fürth nicht.Ein Punkt unter mehreren. Im Beteiligungsverfahren zum Bundesverkehrswegeplan wurde dessen Ausbau vorgeschlagen, jedoch ohne stichhaltige Begründung abgelehnt. Denn weiterer Verkehr als die geplanten Mehr-Güterzüge würden die Lärmschwellenwerte reißen und damit eine viele Millionen Euro teure Schallschutzpflicht auslösen.Es ist billiger, zusätzliche Güterzüge über das Streckennetz so zu verteilen, dass möglichst nirgendwo Lärmschwellenwerte überschritten werden. So kommt unsere "Magistrale" ins Spiel. Teuren Lärmschutz gibt's weder an der Stammbahn noch bei uns. Zwei Fliegen mit einer Klappe.Akustikexperten mögen mir verzeihen, wenn ich jetzt drastisch vereinfache. Regelwerk für Schallschutz an Bahnstrecken ist die Verkehrslärmschutzverordnung (16. Bundesimmissionsschutzverordnung, die 16. BImSchV). Ein vorbeifahrender Zug macht nur kurz, dafür mächtig Krach. Danach herrscht Stille, bis der nächste Zug kommt. Dagegen wirkt Autobahnlärm wie ständiges Rauschen. Die 16. BImSchV erlaubt, Lärmspitzen wie vorbeifahrende Züge in straßenartigen, weniger starken Dauerschall umzurechnen.Wie beim Straßenverkehr lassen sich die so eingeebneten Einzelzug-Lärmpegel nach komplizierten Rechenformeln aufsummieren. Viele Züge ergeben höhere Beurteilungspegel, weniger Züge niedrigere. Anders als "echte", daher lärmschutzpflichtige Aus- und Neubaustrecken wird unsere Strecke nur elektrifiziert. Für solch bloßes "Zubehör" baut die 16. BImSchV einen Hürdenlauf bis zur pflichtigen Lärmvorsorge auf. So muss der Beurteilungspegel um drei Dezibel steigen, bevor überhaupt von Schallschutz die Rede ist.Leider nein. Wenn Güterzüge, die aus Waggons mit lauten Graugussbremsklötzen bestehen, durch Güterzüge mit Waggons, die mit leisen Kunststoffbremsklötzen ausgerüstet sind, ersetzt werden, können mehr Güterzüge fahren, ohne dass Lärmschwellenwerte überschritten werden.Das wäre die ehrliche Ansage. Aber ich fürchte, es werden Nebelkerzen gezündet. Wir werden erleben, wie Bund, Bahn und Politiker uns von den wunderwirksamen Kunststoffbremsklötzen vorschwärmen, wie es trotz vieler Güterzüge mehr an unserer Strecke leiser werde. Sie werden das demnächst in Kraft tretende Schienenlärmschutzgesetz anpreisen. Es regelt, dass spätestens ab 2021 in Deutschland nur noch mit Kunststoffbremsklötzen leise gemachte Güterwagen fahren dürfen.Nein. Das Gesetz ist nur ein Freibrief, um auf Strecken wie der unseren mehr Güterzüge unterzubringen. Ohne Schallschutz. Hingegen wäre ein Ausbau unserer Magistrale für schnelle ICE-Neigezüge Vollkasko für Schallschutzpflicht. Aus einem einfachen Grund: Tempo macht Lärm.Wir sollten mit einigen Dutzend Güterzüge mehr rechnen, wegen der Entfernung zu den Nordseehäfen vorwiegend nachts. Statt ein oder zwei Güterzugpaare in der Stunde vielleicht drei oder vier. Zwar sind Güterzüge mit Kunststoffbremsklötzen bis zu 10 Dezibel leiser. Das wird als Lärm-Halbierung empfunden.Auch solch "moderne" Züge wecken Schlafende auf. Zudem vermindern Kunststoffbremsklötze nicht die lauten Lüfter- und Motorengeräusche von Lokomotiven und das Scheppern von Schiebetüren, Fensterklappen oder Containerauflagern. Anders als Reisezugwagen sind Güterwagen nur einstufig gefedert, was einen "raueren" Lauf bewirkt, dadurch werden Klapper- bzw. Dröhngeräusche an Wagenaufbauten verstärkt. Schon jetzt kann die Bahn ihre Umrüstfristen nicht einhalten.Seit mindestens zehn Jahren verfolgt die Bahn die Strategie, unsere "Magistrale" zur Güterzugentlastungsstrecke zu machen. Natürlich sagt sie das nicht so unverblümt. Lieber verwendet sie das Zauberwort "Elektrifizierung". Klar, dass politische Vertreter darauf anspringen und die "Elektrifizierung" fordern. Fahrdraht ist aber nicht gleich Fahrdraht. Eine simpel konstruierte Oberleitung für Güterzüge erlaubt keinen schnellen Schienenpersonenfernverkehr. Insofern ist die von den Politikern verlautbarte Ja, aber ...-Position "Wir begrüßen die Elektrifizierung, hätten aber gerne vollen Lärm- und Erschütterungsschutz" verhängnisvoll.Mit dem Halbsatz vor dem Komma machen sie sich zu Erfüllungsgehilfen von Bund und Bahn, die nur "Güterzug" verstehen. Der Halbsatz nach dem Komma ist bloßes "Bitte, bitte!". Wer betreibt schon mehr Aufwand als er nach Recht und Gesetz muss? Nicht genug: Die als Anwältin betroffener Streckenanrainer wahrgenommene Anti-Bahnlärm-Initiative predigt: "Der Güterzugkorridor wird kommen!" So schießt man Eigentore.Örtliche Behörden und Bürger sind Eisenbahn-Laien. Zunächst gilt es, eine echte argumentative Druckposition auszubauen, etwa so: "Wir wollen die Elektrifizierung für schnellen Schienenpersonenfernverkehr, nicht für Güterverkehr. Solange Bund und Bahn sich weigern, an der Stammstrecke Engpassknoten wie in Fürth zu ertüchtigen, gibt es keine Rechtfertigung, Güterzug-Mehrverkehr auf unsere Strecke zu verlagern!" Das wäre eine klare Botschaft an Bund und Bahn, Alternativen zu prüfen. Genau dies verlangt das Planfeststellungsrecht. Das Ja, aber ...-Doppelspiel, das Güterzugkorridor-Herbeibeten, verspielt diesen Anspruch.Freiwilligen Lärm- und Erschütterungsschutz werden Bund und Bahn niemals finanzieren. Wie dargestellt, lässt die 16. BImSchV ihnen genügend Schlupflöcher, sich selbst bei etlichen Dutzend Güterzügen mehr daran vorbeizumogeln. Würden sie bei der "Oberfranken-Oberpfalz-Magistrale" nachgeben, so löste dies Milliarden Euro schwere Präzedenswirkung aus. Schließlich gibt's Strecken wie unsere zuhauf in Deutschland. Wenn unsere Politiker den Eindruck erwecken, sie könnten in Berlin eine Extrawurst heraushandeln, ist das heiße Luft. Für betroffene Streckenanrainer wäre es brandgefährlich, sich darauf zu verlassen.Wen beeindrucken solche Imponierbegriffe nicht? Es ist ihr Zweck, vollendete Tatsachen vorzuspiegeln. Mich interessieren nur unanfechtbare Planfeststellungsbeschlüsse. Bis zu denen fließt noch viel Wasser die Waldnaab runter. Freilich arbeiten auf der anderen Seite kampferprobte Mannschaften, die eisenbahnrechtliche Planfeststellungen nicht zum ersten Mal machen. Insofern stehen die Chancen, vollwertigen Lärm- und Erschütterungsschutz durchzusetzen, leider nicht zum Allerbesten.Nicht ganz. Planfeststellungs-Antragsunterlagen für die Elektrifizierung sind in den Landratsämtern offenzulegen. Landkreise, Gemeinden, Fachbehörden und die Bürger können im Verfahren Stellung nehmen.Hilfreich wäre, wenn die Landkreise ein Fachteam aus Planfeststellungsrechtlern, Eisenbahn- und Lärmschutzspezialisten mit der Prüfung der Antragsunterlagen und der Formulierung von Stellungnahmen beauftragen. Scharfen Expertenaugen entgeht nicht der kleinste Patzer in den Antragsunterlagen. Outet das Fachteam solche Mängel, so kann das Eisenbahnbundesamt als Planfeststellungsbehörde einen positiven Bescheid kaum erteilen. Und wenn doch, nur mit saftigen Auflagen.Parallel zum öffentlichen Planfeststellungsrecht gibt es für Immobilieneigentümer privatrechtliche Möglichkeiten, lärm- und erschütterungsbedingte Wertminderungen geltend zu machen und so Entschädigungen zu erwirken. Treten genügend Privatkläger auf und setzen ihre Ansprüche durch, so treibt das die Preise, wird der Güterzugkorridor unwirtschaftlich und kommt am Ende nicht. Lasst Polittheaterdonner vorüberziehen, lasst stattdessen Profis ran, und David hat gegen Goliath doch eine Chance.

Knallharte Rechtsverfahren

Wenn unsere Politiker den Eindruck erwecken, sie könnten in Berlin eine Extrawurst heraushandeln, ist das heiße Luft. Hansjörg Bohm

Bohms Rat: Was können Streckenanrainer tun? "Fordern Sie Ihre Landkreise auf, für die Planfeststellungs-Antragsunterlagen ein qualifiziertes Fachteam zu beauftragen."



"Fordern Sie Ihre Landkreise auf, mit dem Fachteam Bürgerinformationsveranstaltungen, vielleicht sogar mehrere Bürgersprechstunden, durchzuführen. So erhalten Sie Informationen, wie Sie sich in der Offenlegung am klügsten verhalten."



"Fordern Sie Ihre Wohneigentümer-Verbände oder (falls Sie Mieter sind) Ihre Vermieter auf, sich im Verfahren in Ihrem Interesse zu äußern."



"Fordern Sie Verbände bzw. Vermieter auf, Eigentumsrechtler einzuschalten, um Stellungnahmen gemeinsam zu formulieren und Entschädigungsklagen gemeinsam zu organisieren."

Von Josef Johann WiederEisenbahn-Ödland Nordostbayern. Seit der deutschen und europäischen Wiedervereinigung fahren schnelle Züge zwischen den Metropolen Berlin, Prag, München und Nürnberg entweder gar nicht oder in weitem Bogen um unsere Region herum. Nun soll sich die Elektrifizierungslücke zwischen Hof und Regensburg schließen. Aber nur für Güterzüge. Wieder Pech.Schon sind im Bundestagswahlkampf Politiker mit Versprechungen bei der Hand. Vollmundig wollen sie in Berlin Schall- und Erschütterungsschutz für uns durchsetzen. Ach? Dazu hätten sie schon lange Zeit gehabt.Im Januar 2016 beschloss der Bundestag, Nur-Ausbaustrecken wie unsere dem Neubaustrecken-Schutzstandard gleichzustellen. Dies hätte zur Änderung der Verkehrslärmschutzverordnung führen müssen. Bei der Besichtigung des Weidener Bahnhofs im Mai 2016 wurde Martin Burkert (SPD), Vorsitzender des Bundestagsverkehrsausschus ses, vom Bau- und Planungsdezernenten Hansjörg Bohm genau dazu befragt. Aber es gab nur Achselzucken.Bohm hat recht. Güterzug-geplagte Streckenanrainer sollten sich nicht auf politische Schaumschlägereien verlassen, sondern auf scharfen Expertenblick. Auf Fachleute, die in Planfeststellungen Fehler aufdecken.Bund und Bahn sind nicht mit "Ja, abers ...", sondern nur mit knallharten Rechtsverfahren zu beeindrucken. Die Wahrscheinlichkeit, dass dies gelingt, ist gering. Aber nicht gleich Null.josef.wieder@oberpfalzmedien.de