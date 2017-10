Der Wolf erobert sich in der Oberpfalz langsam sein Revier zurück. Wie groß ist die Gefahr aber wirklich? Der Oberammergauer Förster Ulrich Wotschikowsky beschäftigt sich als anerkannter Fachmann seit Jahrzehnten mit dem Thema. Im NT-Interview versucht er, mit Vorurteilen aufzuräumen.

Die Wölfe werden kommen und bleiben. Und die Menschen werden sich an den Wolf gewöhnen. Ulrich Wotschikowsky

Ulrich Wotschikowsky: Nein. In Europa leben derzeit etwa 12 000 Wölfe, alle in der Nachbarschaft zu Menschen - und seit über 40 Jahren ist nichts passiert. In Sachsen und Brandenburg, wo es mehrere Hundert Wölfe gibt, stehen jetzt die Waldparkplätze voll von Autos, weil die Leute Schwammerl suchen - die haben auch keine Angst vor Wölfen.Indem man den Leuten klarmacht, dass die Angst früher sehr wohl begründet war - denn da hatten wir noch die Tollwut, heute ist diese Krankheit in Mitteleuropa ausgemerzt. Heute sind wilde Wölfe bei uns keine Gefahr für Menschen.Ein Wolf ist ein Naturereignis, dagegen kann man nichts machen. Die Wölfe werden kommen und bleiben. Und die Menschen werden sich an den Wolf gewöhnen, wie in anderen Ländern auch, etwa in Italien, Spanien oder Rumänien.Wölfe sind überall ein Grund zur Sorge von Schafhaltern. Schafe müssen gegen Wölfe geschützt werden. Das funktioniert auch, es gibt unzählige Beispiele dafür. Mit Rindern ist es anders. Zum einen werden Rinder viel seltener von Wölfen angegriffen, weil sie groß und wehrhaft sind. Zum anderen stehen Rinder oft auf sehr großen Weideflächen, die man schon wegen der Größe schlecht einzäunen kann. Ich rate den Rinderhaltern abzuwarten.Die sind fast so etwas wie eine Lebensversicherung für Schafe. Herdenschutzhunde sind aber nicht billig. Ein solcher Hund kostet 1000 Euro in der Anschaffung und noch mal so viel pro Jahr an Futter. Auch müssen es immer wenigstens zwei Hunde sein. Herdenschutzhunde lohnen sich also nur für größere Schafherden.Nichts. Ihm zuschauen, denn es gibt nicht viele Gelegenheiten im Leben, einen Wolf zu sehen.Wegrennen - nein. Das soll man ja auch nicht machen, wenn man von einem Hund böse angeschaut wird. Wer sich fürchtet, soll sich groß machen, in die Hände klatschen, schreien - also dominant auftreten.Ich finde, es ist ermutigend, wenn Tiere zurückkommen, die wir ausgerottet haben.Wölfe sind einfach da, Punkt. Sie haben keine Aufgaben. Es stimmt, dass sie ihre Beutetiere - also Hirsche, Rehe, Wildschweine - fit halten, weil sie hauptsächlich die schwachen Tiere erbeuten. Aber die wilden Tiere sind uns von der Schöpfung gegeben, und wir haben nicht das Recht, darüber zu entscheiden, ob sie bleiben dürfen oder wieder verschwinden sollen.