Es ist eine Art Henkersmahlzeit, im japanischen Lokal nahe des Gerichts. Soeben ist Kevin Seifert verurteilt worden. Wird das Urteil rechtskräftig, geht er für fast zwei Jahre ins Gefängnis. Wie kommt's, dass ein 22-jähriger Weidener acht Einträge im Bundeszentralregister hat? Eine Suche nach Antworten bei Sushi und Ente.

Wenn ich in geschlossene Räume komme und grob angepackt werde, dann flippe ich aus.

Das Urteil Das Schöffengericht unter Vorsitz von Amtsgerichtsdirektor Gerhard Heindl verurteilte den 22-jährigen Weidener zu einer Haftstrafe von einem Jahr und zehn Monaten. Wegen versuchten Raubs, Körperverletzung, Widerstand und Sachbeschädigung. Der Angeklagte hatte an Pfingsten 2015 im Haftraum der Polizei einen Beamten getreten sowie später die Zelle unter Wasser gesetzt, in dem er die Toilettenspülung zertrümmert hatte. Am gravierendsten jedoch war sein Versuch, dem Polizisten die Waffe aus dem Holster zu ziehen. "Das war kein Spaß", sagte Heindl. "Jeder weiß, was hier entstehen kann in einer solch aufgeladenen Situation." Landgerichtsarzt Dr. Bruno Rieder attestierte eine beginnende Alkoholsucht und eine Persönlichkeitsstörung. Er bejahte Paragraph 21 (verminderte Schuldfähigkeit). Das Gericht folgte dem nicht: Der Angeklagte habe gewusst, dass er unter Alkohol zu Straftaten neigt. Es gab keine Bewährung. Eine günstige Sozialprognose sah das Gericht nicht. "Man kann mit dem, dass man es schwer hatte, nicht alles entschuldigen. Der Angeklagte ist 1994 geboren: Da muss man schön langsam zur Einsicht kommen." (ca)

Jugendamt "Obdachlose Jugendliche muss es nicht geben", sagt Jugendamtsleiterin Bärbel Otto. Jeder Minderjährige könne sich beim Jugendamt melden. Aber: Jugendhilfe sei freiwillig. "So wie es Schulschwänzer gibt, gibt es auch Jugendhilfeschwänzer, Jugendliche, die sich Hilfen entziehen, bis der Leidensdruck zu groß wird. Dann können wir wieder eingreifen - auf ein Neues - jeder hat so viele Chancen, wie er annimmt."



Grundsätzlich gelte: Eltern sind für ihre Kinder verantwortlich und haben für die Unterkunft zu sorgen. Sind sie dazu nicht in der Lage, greift das Jugendamt ein. Gemeinsam mit den Eltern wird der Bedarf an Hilfe ermittelt. Dieser Hilfeplan werde mindestens halbjährlich (und bei Bedarf) überprüft, wozu gemeinsame Gespräche mit den Betroffenen stattfinden.



Dem Jugendamt stehen viele Hilfearten zur Verfügung, so Bärbel Otto: von der Vermittlung zur Erziehungsberatungsstelle, über ambulante Hilfen in der Familie, soziale Gruppenarbeit oder eben stationäre Hilfen in einer Vielzahl an Heimen. "Bei den meisten Familien gelingt es, durch das Hilfesystem Erfolge zu erzielen."



Im Extremfall wären auch Zwangsmaßnahmen möglich. Eltern können beim Familiengericht eine geschlossene Unterbringung beantragen, sozusagen als letztes noch mögliches Mittel, wenn alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft sind. Dazu muss ein Platz in dieser besonderen Form der stationären Heimerziehung gefunden werden und der Jugendliche bis dahin nicht wieder abgetaucht sein - "manchmal gar nicht so leicht". (ca)

Ich habe mich die letzten sieben Jahre selbst erzogen.

Kevin Seifert: Warum nicht? Was soll bei mir eigentlich noch schlimmer kommen?Meine Eltern waren Alkoholiker und haben sich verdroschen, später getrennt. Mit meinen zwei Geschwistern kam ich nach Parkstein in ein Kleinstheim mit noch zwei anderen Kindern. Das war ja noch angenehm. Aber ich konnte mich da schon nicht anpassen. Ich habe da voll dagegen gearbeitet. Ich wollte nicht dort sein.Eine Familie wär's halt gewesen. Meine Mutter hat alle halbe Jahre gesagt, sie holt mich raus. Das hat sie nie gemacht. Was ich nicht verstanden habe: Später hat sie weitere Kinder bekommen. Die durften bei ihr bleiben, und wir waren trotzdem weiter im Heim.In Parkstein hatten wir mal einen Vertretungslehrer. Wir Jungs haben mit Bambusstöcken gecatcht. Als er sagte, wir sollen die wegwerfen, habe ich das zu wörtlich genommen. Ich habe ihn am Kopf getroffen. Wirklich ohne Absicht. Da kam ich wegen Fremd- und Selbstgefährdung ein Vierteljahr in die Kinder- und Jugendpsychiatrie Regensburg.Ich erinnere mich an "Timeout"-Zellen zur Isolierung. Dort habe ich eine Zellenwand durchschlagen.In Neustadt/WN habe ich zwei verschärfte Verweise kassiert. Danach wollte mich keine Schule mehr in der ganzen Oberpfalz, und ich kam nach Rummelsberg. In ein halb offenes Heim für Schwererziehbare. Da ging es dann richtig rund.Die haben keine Zimmer, sondern Zellen. Als ich auf meinem Zimmer mal eine Klopapierrolle ankokelte, fand die Putzfrau die Überreste und machte Meldung. Ich wurde geholt und für 24 Stunden in eine Isolierzelle gesteckt. Wo ist da der Erziehungszweck? Nach einem Jahr Rummelsberg kam ich mit 15 ins Martinistift nach Münster. Und von dort bin ich nach Weiden abgehauen. 14 Jahre Heim waren einfach genug.Ich kam bei gleichaltrigen Freunden unter, solange das deren Eltern duldeten. Manchmal habe ich im Raucherabteil des Klinikums übernachtet oder in Foyers von Banken.Nein. In diesen Raucherraum kommt ja nachts keiner. In Banken auch kaum.Der Polizist Willi Fritz hat mir mal angeboten, dass ich in der Ausnüchterungszelle übernachte. Nett. Aber das ging für mich natürlich gar nicht.Wenn ich in geschlossene Räume komme und grob angepackt werde, dann flippe ich aus. Und es ist wirklich so, dass ich mich danach kaum erinnere. Es ist, wie wenn man ein Pferd in eine Ecke scheucht. Das kommt von der Psyche oder vom Unterbewusstsein. Ich wurde schon als kleines Kind ans Bett gefesselt und mit Handschellen am Tisch fest gemacht. Beim Nachbarn, der auf uns aufpassen sollte. Es war nicht immer alles so einfach.Das Jugendamt hat mir dreimal versaut, bei Bekannten unterzukommen. Gut, einmal war es eine Partyfrau um die 40, die Drogen nahm. Einmal wäre es ein Freund gewesen, von dem dann ein Führungszeugnis verlangt wurde. Der hat gesagt: Wenn ihr mir so kommt, dann behaltet ihn. Stattdessen hat mich das Jugendamt mit 16 in ein Fremdenzimmer einer Gaststätte einquartiert. Einen Minderjährigen. Dort war ich fünf Monate, bis ich rausflog, weil der Wirt nicht wollte, dass mich Freunde besuchen. Als ich nachts in Weiden herumging, griff mich ab und zu die Polizei auf. Wenn die sahen, dass ich 16 war, nahmen die mich mit. Sie riefen dann die Notfallnummer des Jugendamts an und ließen mich auf deren Anweisung wieder laufen.Ich bin nach wie vor der Meinung, dass er nicht zulassen hätte dürfen, dass ich auf der Straße saß. Ja, dass ich vom Heim abgehauen bin, war meine Schuld, klar. Aber er war vom Gericht als Betreuer eingesetzt, der mein Geld verwaltete, 200 Euro und mein Kindergeld, und das Aufenthaltsbestimmungsrecht für mich hatte. Ich bekomme wegen jeder Kleinigkeit eine auf den Deckel. Aber der hat auch Scheiß gebaut und seine Pflichten nicht erfüllt.Einmal hat er mich zur "Initiative" geschickt. Ich wollte erst nicht in die Schustermooslohe. Ich empfand das als totalen Absturz. Irgendwann wurde es im Winter trotzdem kalt. Mit 18 war ich für fünf Monate in der Obdachlosenunterkunft. Ich bin dort ziemlich für mich geblieben, habe sehr viel getrunken. Die Schustermooslohe ist ein eigenes Land.Ja, okay, ich habe die Straftaten begangen. Aber das hätte vielleicht verhindert werden können. Ich bin mit fünfzehneinhalb Jahren auf der Straße gesessen. Ich habe mich die letzten sieben Jahre selbst erzogen. Ich musste mir alles selber beibringen. Irgendwas fehlt mir innerlich. Ich fühle mich nicht wie ein 22-Jähriger. Ich bin im Kopf auf dem Stand eines 15-Jährigen. In meinem Freundeskreis sind auch alle viel jünger.Das Mädchen war 14. Wir hatten Flaschendrehen gespielt, mit so einer App. Die App war ab 12.Gestern habe ich mir schon mal eine Folge "Jugendknast" angesehen. Ob das Gefängnis zu meiner Besserung beiträgt? Mein Anwalt hat Zweifel. Meine Lehrstelle kann ich auch vergessen. Wenn ich rauskomme, wünsche ich mir einen Neuanfang.