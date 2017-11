Noch diesen Montag gastiert der Circus Paul Busch in der Stadt. Dessen Direktor Henry Frank sieht den Manegenzauber im Aufwind - nicht erst nach den Vorstellungen in Weiden.

Die Leute wollten wieder live unterhalten werden, von echten Menschen und Tieren, meint Frank im Interview. Die letzte Weidener Vorstellung des Circus' Busch, einem Traditionsunternehmen aus Mitteldeutschland mit Wurzeln im 18. Jahrhundert, beginnt diesen Montag um 15 Uhr.Henry Frank: Weil wir ein alter traditioneller Zirkus sind mit einem klassischen Programm. Wir sind ein Zirkus, wie er zu Opas Zeiten üblich war. Ein Hauch von Romantik und Nostalgie im Zeitalter des Internets.Wir sind 30 Personen und alle leben für den Zirkus. Wir sind eine riesige Familie mit internationalen Artisten, die auch schon bei großen Zirkusfestivals Preise ergattern konnten.Die Größe des Zirkus spielt gar keine Rolle. Natürlich hat es der große schwerer als der ganz kleine. Aber alle Zirkusse haben ihre Probleme. Das geht schon damit los, dass viele Städte keine Plätze mehr haben. Man muss ausweichen auf privaten Grund. Andere Kommunen wollen uns gar nicht mehr.Die Leute gehen wieder. Wir beobachten das seit acht Jahren. Die wollen wieder das Live-Erlebnis. Das Internet bietet so viele Artisten, so viele Tierdressuren, man braucht nur zu klicken. Aber es ist nicht dasselbe wie am Rande der Manege zu sitzen und den Duft des Sägemehls und der Tiere zu riechen. Oder das Gefühl, wenn der Seiltänzer kurz vorm Abstürzen ist.Die wettert gegen alle Tiere in Menschenhand. Gegen den Zirkus, gegen den Zoo, gegen den Bauern, der Milchkühe hat. Der Zirkus von heute ist in Deutschland der am meisten kontrollierte Tierbetrieb. Erst am Freitag hatten wir Besuch vom hiesigen Veterinärsamt. Alles bestens.Nach der Nachmittagsvorstellung am Montag wird abgebaut. Und am nächsten Tag steht das Zelt komplett ab 15 Uhr in Bayreuth.Das macht man nicht wegen des Geldes. Zirkus liegt uns im Blut. Wenn beim Finale ein Raunen durchs Publikum geht und die Kinder applaudieren, kann man das mit Geld nicht bezahlen. Das ist Gänsehautgefühl.