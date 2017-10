Auf Brandübungen können die Pestalozzischüler wohl bis auf Weiteres verzichten. Bei Feueralarm klappt die Evakuierung des Schulgebäudes reibungslos - das hat zuletzt der Ernstfall Ende September bewiesen. Es war schon der dritte Brand im Schulgebäude binnen zwei Monaten.

Drei Mal Feueralarm Dienstag, 30. Mai: Der defekte Akku eines Laptops löst einen Schwelbrand aus. Beim Rundgang durchs noch verschlossene Gebäude bemerkt der Hausmeister frühmorgens Rauch und alarmiert die Feuerwehr. Die Jungen und Mädchen bekommen "schulfrei". Der Schaden im Klassenzimmer beläuft sich auf rund 30 000 Euro.



Dienstag, 18. Juli: In der Knabentoilette im Erdgeschoss brennt gegen 14.30 Uhr ein mit Papierhandtüchern gefüllter Mülleimer. Die Rauchmelder schlagen an, Schüler des Nachmittagsunterrichts verlassen das Gebäude. Im gefliesten Raum entsteht nur geringer Schaden. Die Brandursache bleibt ungeklärt.



Freitag, 29. September: Gegen 10 Uhr brennt es im WC im Erdgeschoss. Zunächst heißt es, in der abgesperrten Putzkammer innerhalb der Toilette habe ein Nass- und Trockensauger Feuer gefangen. Die Kriminalpolizei schließt aber Brandstiftung nicht aus. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen. Schaden: rund 15 000 Euro. (rg)

Eine Häufung, die womöglich kein Zufall ist, wie Rektor Heribert Zeis im Interview erklärt: In zwei Fällen hält die Polizei Brandstiftung für möglich.Heribert Zeis: Nein, aber es besteht eine Vermutung.Ja, das wäre ein technischer Defekt. Die Polizei hat Brandstiftung allerdings auch nicht ausgeschlossen. Deshalb ist die Toilette noch immer unter Verschluss. Die Schüler benützen derzeit eine andere Toilette.Im ersten Fall war es ja ganz klar ein Schmorbrand bei einem Laptop, ausgelöst durch einen defekten Akku. Das betroffene Klassenzimmer ist zwar geweißt, doch die Stadt untersucht es nochmals auf Schadstoffe. Derzeit ist der Raum noch unbenutzt. Zwei Klassen sind in diesem Schuljahr nach Weiherhammer ausgelagert.Das konnte nicht genau geklärt werden. Allerdings war die selbe Toilette wie zuletzt betroffen.Daran muss man immer denken, wenn man mit Jugendlichen zu tun hat. Das untersuchen aber Fachleute. Wir sind keine Polizisten.Tatsächlich sind wir froh, dass das in der vergangenen Woche so gut abgelaufen ist: schnell und unaufgeregt. Das hat mich positiv überrascht, auch wie sich die Klassen draußen wiedergefunden haben. Keine Selbstverständlichkeit bei immerhin 370 Schülern.Wie die Schüler darüber sprechen, weiß ich nicht. Bei den Lehrern ist es natürlich ein Thema. Aber der Unterricht geht weiter, wir machen nicht viel Aufhebens. Natürlich kümmern wir uns laufend darum, dass unser Sicherheitssystem funktioniert, die Fluchtwege passen. Die drei Ernstfälle haben gezeigt, dass es so ist.Künftig wollen wir noch andere Möglichkeiten nutzen. So soll die Haupteingangstüre zur Mittelschule vormittags abgesperrt werden. Außerdem bemühen wir uns, dass der Bereich videoüberwacht wird.