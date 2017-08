Zum Thema Masern bei Kindern haben wir Michael Reindl, Leiter Öffentlichkeitsarbeit bei der Kliniken Nordoberpfalz AG, einige Fragen gestellt.

Michael Reindl: Die Anzahl der Erkrankungsfälle in der Kinder- und Jugendklinik Weiden beschränkt sich auf einen minimalen Wert pro Jahr. Eine vollständige Erfassung aller Fälle ist aber schwierig, da eine stationäre Behandlung vor allem bei leichteren Verläufen oft gar nicht notwendig ist.Ja. Nachdem die Bevölkerung nicht vollständig durchgeimpft ist, gibt es nach Erkenntnissen des Robert-Koch-Instituts immer noch unterschiedliche lokale Masernausbrüche mit stark schwankenden Fallzahlen.Bei der Masernerkrankung handelt es sich um eine Virusinfektion, die hochansteckend ist und bei einer Ansteckung mit einer hohen Wahrscheinlichkeit klinische Symptome zeigt. Kinder mit Masernerkrankung müssen in der Regel aber nur dann stationär behandelt werden, wenn es sich um komplizierte Verläufe handelt, beispielsweise mit Lungenentzündung oder Hirnhautentzündung.Die bekannteste Komplikation ist das Auftreten einer Hirnhautentzündung, die sowohl während der akuten Erkrankung als auch später auftreten kann. Die Häufigkeit wird mit rund 0,1 Prozent angegeben. Weitere Komplikationen sind extrem selten und können oft sogar noch nach ca. sechs bis acht Jahre nach einer Maserninfektion auftreten.Durch die Impfungen sind die Erkrankungen viel seltener geworden, werden jedoch bei nachlassender Impfdurchsetzung der Bevölkerung wohl wieder auftreten. Nach einer regelgerechten Impfung ist eine Maserninfektion aber sehr unwahrscheinlich.In der Regel ist die Impfung, die meist als Kombinationsimpfstoff (Masern/Mumps/Röteln und eventuell Windpocken) verabreicht wird, gut verträglich. Kleinere Beschwerden wie leichtes Fieber oder lokale Rötungen an der Impfstelle können jedoch vorkommen.Symptome wie Schmerzen und eine Schwellung an der Impfstelle, Hautausschlag oder eine Infektion der oberen Atemwege sind nur bei weniger als zehn Prozent der Impfungen wahrscheinlich. Weitere Nebenwirkungen wie Bronchitis, Unruhe, Schlaflosigkeit oder ein Anschwellen der Lymphknoten kommen bei weniger als einem Prozent der Impfungen vor. Noch seltener sind allergische Reaktionen und Fieberkrämpfe. Nebenwirkungen wie Gelenkbeschwerden oder Vaskulitis treten so selten auf, dass hierfür keine gesicherte Häufigkeit angegeben werden könnte.Kontakte mit nicht oder nur teilweise geimpften Patienten bestehen regelmäßig, die Mehrzahl der Kinder ist jedoch geimpft. Medizinisch begründete Impfempfehlungen werden bei uns ausgesprochen, tatsächliche Konflikte bestehen jedoch nicht.