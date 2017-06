Immer mehr Frauen habilitieren sich. Warum das so ist, erläutert Professorin Andrea Klug, Präsidentin der OTH Amberg-Weiden im Interview. Aktuelle Zahlen zu Habilitationen vermeldete das Bayerische Landesamt für Statistik vergangene Woche. Von 321 Habilitationen wurden im vergangenen Jahr 100 von Frauen absolviert.

Professorin Andrea Klug: Nach der Auswertung des Bayerischen Landesamtes für Statistik steigt der Anteil von Frauen an den HAW-Professuren stetig an, und betrug in Bayern im Jahr 2015 18,3 Prozent. Das bedeutet: Bereits jede fünfte Professur an den bayerischen Hochschulen für angewandte Wissenschaften ist mit Frauen besetzt. Besonders gestiegen ist zudem die Zahl der Frauen, die sich habilitierten: Mit 100 Frauen erreichte sie im Jahr 2016 einen Anteil an allen Habilitationen von 30,7 Prozent, und im absoluten Wert erstmals einen dreistelligen Bereich.Der positive Trend ist dadurch beeinflusst, dass die Frauenquote in den vergangenen Jahrzehnten auf allen Qualifikationsstufen kontinuierlich angestiegen ist. Dies gilt auch für Promotionen (45,8 Prozent Frauen in Bayern im Jahr 2015). Diese schaffen zudem die Voraussetzung zur Habilitation.An bayerischen Hochschulen können überproportionale Steigerungen in vielen Qualifikations- und Hierarchieebenen festgestellt werden. So auch bei uns an der OTH Amberg-Weiden: Im vergangenen Jahr haben wir zwei neue Professorinnen (Professor Julia Heigl und Frau Professor Eva Rothgang) an unsere Hochschule berufen. Insgesamt sind einschließlich meiner Person 7 Professorinnen und zwei Akademische Oberrätinnen an der OTH Amberg-Weiden tätig. Von insgesamt 84 Professuren beträgt der Anteil damit 8,3 Prozent, was für mich das Ziel bedeutet, diese Quote noch zu erhöhen.Die besondere Herausforderung sehe ich in den technischen Studiengängen. Hier ist der Frauenanteil auch bei den Studierenden mit im Durchschnitt 10 Prozent noch gering. Dies wirkt sich in der Folge auf die wissenschaftliche Weiterqualifikation und die Berufungsmöglichkeit von Frauen auf Professuren gerade an Technischen Hochschulen aus. Jedoch steigen die erfolgreichen Studienabschlüsse von Studentinnen an der OTH Amberg-Weiden an. Und wir können hier auch in der wissenschaftlichen Weiterqualifizierung punkten, so etwa bei unseren Forschungsassistentinnen in Projekten und kooperativen Promotionen.Der Mangel an planbaren und transparenten Karrierewegen in der Wissenschaft ist das aktuell größte Problem des wissenschaftlichen Nachwuchses. Der dauerhafte Verbleib im Wissenschaftssystem ist häufig aufgrund meist befristeter Beschäftigungsverhältnisse nicht gegeben. Dies gilt insbesondere für Frauen. Die Berufung auf eine Professur erfolgt meist zu spät in der Biografie, so dass viele talentierte Wissenschaftlerinnen lange mit einer unsicheren Perspektive leben müssen. Das kann dazu führen, dass sie Berufschancen außerhalb der Wissenschaft wahrnehmen oder der Wissenschaft in Deutschland den Rücken kehren, um im Ausland zu einem früheren Zeitpunkt selbstständig zu forschen und zu lehren.Frauenförderprogramme sind ein wesentlicher Baustein für Karrieren, sie setzen auf allen Ebenen an, in der Schule, im Studium, bei der Promotion. Die Programme sind wichtig, um junge Frauen zu unterstützen und um ihnen Wege in die Wissenschaft aufzuzeigen. Es gibt zahlreiche gute Frauenförderprogramme (zum Beispiel Mentoring-Programme, Promotionsstipendien, das Programm "rein-in-die Hörsäle" der Landeskonferenz der Frauenbeauftragten LAKOF). Denn mehr weibliche Promovierende bedeuten mehr weibliche Habilitierende und einen Anstieg der Frauen bei den Professuren.Ich habe meine wissenschaftliche Laufbahn an der Uni Regensburg begonnen, habe dort Jura studiert. Ich war Staatsanwältin und Richterin. Als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Uni Regensburg und während ich berufstätig war, habe ich meine Promotion fertiggestellt. Ich konnte in all meinen wissenschaftlichen und beruflichen Tätigkeiten dabei stets sehr gut in und mit Netzwerken arbeiten und auf dies setzen.Der offene Austausch unter Kolleginnen und Kollegen hat mir in der Zusammenarbeiten bei all meinen beruflichen Stationen stets sehr geholfen und ist mir wichtig.