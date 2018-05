Wie lange sind Sie Landestrainer?

Stephan Popp: Seit fünf Jahren bin ich es allein, vorher war ich es bereits fünf Jahre mit einem Kollegen. Ich trainiere Skilangläufer und Biathleten in ganz Bayern. Kernstützpunkte sind das Fichtelgebirge, Hirschau und Großberg.Es müssen bestimmte Lehrgänge absolviert werden, die C und B-Trainer -Ausbildung. Die höchste Ausbildung ist A-Trainer.So lange ich darf und der bayerische Skiverband es möchte.Alle Langläufer aus Bayern waren schon einmal bei mir zum Trainieren, zum Beispiel auch Jonas Dobler und Lukas Bögel.Tobias Angerer.Meine Eltern haben eine Landwirtschaft, da gab es wenig Zeit für "Sommersport". So war der Ski-Langlauf eine gute Alternative. Ich mache ihn, seit ich 9 Jahre war.Meine Familie kennt mich nicht anders.Sehr gefährlich, ich halte nichts davon. Doping ist gesundheitsschädlich und führt zum Ausschluss bei Wettbewerben.Das Interview führten Anna Menzel, Jasmin Smarsly, Aylin Völkl, Michelle Wild und Dilara Karakisli von der Max-Reger-Mittelschule Weiden