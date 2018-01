Mehrmals schwört der Beschuldigte bei Allah, dass er keinen der üblen Kraftausdrücke gebraucht und niemanden bedroht habe. Ihm werden eine Reihe von Straftaten vorgeworfen, die vermuten lassen, dass er eine Gefahr für die Allgemeinheit darstellt.

"Wie von Sinnen"

Erinnerungslücken

Um die dauerhafte Einweisung des Irakers in eine geschlossene psychiatrische Einrichtung geht es in dem Prozess vor der 1. Großen Strafkammer.Er aber sei in deutschen Gefängnissen tagelang ohne Essen eingesperrt worden, behauptet der Beschuldigte. Man habe ihn misshandelt und am Beten gehindert, weil er keine Gelegenheit hatte, sich zuvor zu waschen. "Ob es Mohammed gefallen hätte, dass der gläubige Moslem sechs Halbe Bier trinkt?", bevor er randaliert, Polizisten bespuckt und beleidigt, fragte Landgerichtspräsident Walter Leupold den 33-Jährigen. Er bekam am Montag keine Antwort.Dr. Johannes Schwerdtner, der Leiter der forensischen Klinik Mainkofen, hatte den Mann im Vorfeld untersucht. Der Arzt deutete in einer ersten Stellungnahme an, dass der Mann unter einer "schizoaffektiven Psychose" leidet, einer leichteren Unterform der Schizophrenie. Dies sei eine meist lebenslange Erkrankung, deren Symptome in Schüben auftreten, erläuterte der Facharzt für Psychiatrie.Im Einzelnen wirft Staatsanwalt Florian Bauer dem Geschiedenen, der 2015 nach Deutschland gekommen war, dessen Asylantrag abgelehnt wurde und der noch immer gegen die Ablehnung klagt, folgende Vorkommnisse vor: Im Mai 2017 wurde die Polizei zu einer Schlägerei am Bahnhof Röttenbach (südlich von Nürnberg) gerufen. Die Beamten fanden nur mehr den Asylbewerber aus Weiden vor. Dieser zeigte sich sehr aggressiv. Ein Zeuge schilderte ihn als "von Sinnen". Bei der Personenkontrolle zog der 33-Jährige plötzlich ein 20 Zentimeter langes Messer, das ihm ein Polizeiobermeister entwinden konnte. Nach der Festnahme, bei der sich einige Polizisten leicht verletzt hatten, fing der Iraker an, diese mit markigen Beleidigungen zu überziehen und mit dem Tod durch ein Messer zu drohen.Laut Staatsanwalt sprang der Beschuldigte auf dem Dach Polizeiautos vor der Weidener Asylbewerberunterkunft herum. Zwölf Tage später bedrohte er das achtjährige Mädchen eines anderen Asylbewerbers. In der Haftzelle der Polizeiinspektion zerstörte er die Zellenmatratze und verspeiste Teile davon. Den Beamten schrie er entgegen: "Ich bin Hitler. Ich bring' euch um." Im Haftraum der JVA Weiden zerriss er die Matratze eines "besonders gesicherten Haftraums". Auch in der JVA Amberg kam es zu diversen Vorfällen. Justizbeamte mussten sich derbe Beleidigungen und schwere Bedrohungen anhören. Eine hochwertige lederne Matratze zerbiss der Wüterich.Fast alle Beschuldigungen wies der gelernte Bäcker von sich. Er kenne all die Ausdrücke gar nicht, weil er kein Deutsch verstehe. Das Messer habe er in Röttenbach nur gezogen, um es den Beamten auszuhändigen. Vieles wisse er nicht mehr, weil er unter Drogen gestanden habe. Auf das Polizeiauto-Dach sei er gestiegen, um zu seinen Landsleuten zu sprechen.Die Verhandlung wird am Dienstag, Mittwoch und Montag jeweils um 9 Uhr fortgesetzt.