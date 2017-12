Trips in Bildwelten, die aus dem Tiefenraum der Seele auftauchen, präsentiert der iranische Künstler Sasan Zaheri noch bis Mittwoch, 20. Dezember, in der Galerie des Alten Schulhauses. Schon bei der Vernissage am Samstagabend staunte Betrachter über die Farbenpracht der großformatigen Bilder. Aber auch über die schwarz-weiße Gestaltung der fremdländischen Anblicke.

Denn der Künstler ist in Teheran zur Schule gegangen, hat an der Azad-Universität persische Literatur, später an der Soroush-Universität Kunst studiert. In seiner Heimat arbeitete Zaheri als Buchillustrator, Kalligraph, Kunstmaler und Karikaturist, bis er deswegen politischen Ärger bekam und seinen Hut nahm.Zaheri, seit vier Jahren in Deutschland, gibt seinem Traum ein Motto, und das heißt "Freiheit". Deshalb sind auf vielen seiner Bilder Vögel, Federn und Schwingen abgebildet. "In meiner Heimat steht der Vogel für eben diese Freiheit." Und wenn er die Farbe Rot einsetzt, dann bedeutet das so viel wie Bewegung.Beim Künstler ist die Freiheit in ständiger Bewegung, muss sich immer wieder neu erfinden. Die Vögel reißen menschliche Figuren mit sich. Die schlaffen Körper als Zuhilfenahme erzählerischer Mittel. Die Bilder haben keinen religiösen Charakter. Sie stehen für die Freiheitssehnsucht aus orientalischer Perspektive. "Alles, was Sie hier sehen, ist die persische Methode zu malen."Seine bevorzugten Techniken sind Acryl, Aquarell und Öl. Er mischt viel Blattgold unter seine Arbeiten, wie es im orientalischen Kulturkreis üblich ist. "Wir benutzen diese Art der Illustration seit 500 Jahren." Hierzulande würde man einige der Bilder vielleicht mit Barock umschreiben. Viele Arbeiten sind sehr gegenständlich gehalten, wurden mit unglaublicher Präzision gemalt. Sie ähneln beinahe schon Fotografien. Aber es sind tatsächlich echte Gemälde.Und das beschreibt das Leistungsvermögen des Künstlers. Der unverwechselbare, ornamentale Bildaufbau birgt ganz augenfällige Stilelemente, die man auch in Indien oder in der chinesischen Landschaftsmalerei findet. Es scheint, als spiegelten die Arbeiten die permanente Suche nach einem mystischen Bewusstsein. Bevorzugte Motive sind Frauen, nicht selten mit Engelsschwingen.