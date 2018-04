Rosa Argauer hat den zweitägigen Schnitzkurs bei Irene Meier zum Geburtstag geschenkt bekommen. Noch ist ihr Werkstück ein grober Holzblock, soll aber am Ende wie geplant eine abstrakte Frauenfigur darstellen. Bei Kursbeginn hatten sich die fünf Teilnehmer zunächst Anregungen aus dem Fundus ihrer Kursleiterin geholt. Norbert Graf schabt mit scharfen Schnitzmessern eine Mulde in ein Holzbrett. Auf Nachfrage erklärt er, dass er sich daraus eine Ablage für sein Handy schnitzen will. Alles ist möglich bei Irene Meier, die das Schnitzhandwerk von der Pike auf gelernt hat. Im Ibelnest 9 hat sie ihr Atelier. Als Werkstoff gibt es Lindenholz. Die Kursleiterin erklärt geduldig die Handhabung der Messer und macht Mut, wenn es beim Schnitzen zu langsam vorwärts geht: "Des werd scho was."