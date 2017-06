Ein junger Falke geriet am späten Montagnachmittag über den Dächern Weidens mit einem kleineren Vogel aneinander. Bei ihrem Zoff kämpften sie mit Flügeln und Klauen in der Fußgängerzone - und gerieten dabei in die Buchhandlung Rupprecht.

Der kleinere Vogel versteckte sich recht schnell in einer Ecke. Der junge Falke aber flatterte und hüpfte irritiert durch die Abteilungen. "Erst war er beim Bereich Reise und dann in der Bavarica-Abteilung", erinnert sich die stellvertretende Filialleiterin Maria Steigner. An diesem Nachmittag hatte sie mit zwei Kolleginnen Dienst. "Bei den Bildbänden von Weiden hat er sich versteckt." Steigner habe dem Vogel nicht zu nahe kommen wollen. Beim Versuch hinauszufliegen, knallte das große Tier immer wieder gegen die Decke: "Wir haben öfter Tiere im Laden. Es passiert, dass eine Amsel oder Taube reinfliegt, die scheucht man dann mit viel Vorsicht wieder raus." Nach einem Anruf beim Ordnungsamt kamen recht schnell die Leiterin des Veterinäramts, Dr. Barbara Bäumler, und drei junge Männer von der Feuerwehr. Gemeinsam fingen sie den Falken mit einem Netz und setzten ihn in einen Korb. Bäumler nahm den Greifvogel an sich und fuhr nach Hause.Die Feuerwehr suchte derweil nach dem zweiten Tier. "Der Vogel hatte sich versteckt", sagt Oberfeuerwehrmann Manuel Kraus. "Nach einer Stunde haben wir das Tier beim Schaufenster im Eck gefunden. Der hat sich mit der Hand fangen lassen und wir haben ihn auf der Straße freigelassen. Wir wissen nicht, was es für einer war."Zu diesem Zeitpunkt überlegte Bäumler, was sie nun mit dem Falken machen sollte. Ein Anruf bei der Falknerei Katharinenberg in Wunsiedel brachte Klarheit: Der Vogel soll wieder zurück ins Nest. Nur, wo ist das? "Dann hab ich beim Neuen Tag angerufen und die haben mir gesagt, die Vögel sitzen in der Regel in Sankt Michael", sagt Bäumler. Über Pfarrerin Stefanie Endruweit erreichte sie den Türmer Christian Stahl. Gemeinsam erklommen sie die Stufen des Turms. "Der Vogel ist schon völlig hysterisch im Korb geworden. Man hat gemerkt, der wohnt hier", sagt Bäumler. "Wir haben oben den Korb aufgemacht. Dann ist er raus gekrochen und hat sich in sein Nest gesetzt."