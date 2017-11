2017 fiel für die BRK-Bereitschaft zwar kein Hochwassereinsatz an. Dafür half sie beim Bombenfund in Augsburg und beim Gäubodenfest in Straubing aus.

Die Geehrten Für 45-jährige Zugehörigkeit zeichnete die BRK-Bereitschaft Maria Götz, Franz Rath und Herta Schmid aus. Für 35 Jahre: Thomas Raithel. 25 Jahre und Ehrennadel in Silber: Andreas Stahl. 15 Jahre: Matthias Fischer. 10 Jahre: Stefanie Fischer, Tobias Pausch. 5 Jahre: Thea Graf, Bettina Traurig. Das Ehrenzeichen in Bronze erhielten Dr. Christopher Birner, Matthias Fischer, Stefanie Fischer, Janine Gotthardt, Max Obermeier, Holger Salger und Sebastian Seibert. Ehrenzeichen in Silber: Marion Schröter und Bernhard Czichon. Ehrennadel in Silber für besondere Verdienste: Harald Dobner und Reinhard Fischer. Ehrennadel in Gold: Irmgard Fischer und Dr. Peter Maciejewski. Nach bestandener Prüfung erhielten Bettina Traurig und Philipp Mangold ihre Rettungssanitäter-Urkunden. Die Ehrenplakette des BRK-Blutspendedienstes in Silber bekamen Janine Gotthardt, Tina Graf, Susanne, Sebastian und Stefan Junge, Rosi Stiebitz, Beate Uschold, Silvia Zitzmann und Matthias Fischer. Die Ehrenplakette in Gold ging an: Maria Götz, Betty Birner, Irmgard und Ingrid Fischer, Dr. Christian Wagner, Siegfried Kühnl und Renate Berr. (hcz)

Die "gigantische Leistung" von 48 300 ehrenamtlich geleisteten Stunden würdigte stellvertretender Kreisbereitschaftsleiter Sandro Galitzdörfer beim Jahresabschluss der BRK-Bereitschaft. Dabei seien Großeinsätze wie bei Hochwasserkatastrophen heuer ausgeblieben. Insgesamt komme den Fachdiensten "Betreuung" und "Verpflegung" immer mehr Bedeutung zu. Bereitschaftsleiter Gerd Kincl hatte vor zahlreichen Vertretern der Ärzteschaft, BRK-Funktionären aus dem Landkreis, sowie Vertretern befreundeter Hilfsorganisationen und knapp der Hälfte seiner 202 Mitglieder von den Einsätzen im zu Ende gehenden Jahr berichtet.Vielfach habe man im ganzen Land ausgeholfen, so etwa mit Sanitätsdiensten in der Allianz-Arena, bei der Evakuierung nach einem Bombenfund in Augsburg, beim Gäubodenfest in Straubing oder beim Faschingszug in Neustadt/WN. Beim "Boxxenstopp" der Polizei am Großparkplatz habe sich auch die Rettungshundestaffel präsentiert. Mit 948 Sanitätswachdiensten seien Eishockey-, Fußball-, und kulturelle Veranstaltungen abgesichert worden.84 Kurse für die Bürger hätten die Ausbilder der Bereitschaft abgehalten. Stolz zeigte sich Kincl, dass 174 der 202 Mitglieder aktiv seien und sich die Gemeinschaft auch um genügend Nachwuchs nicht sorgen müsse. Die Fleißigsten im Sanitätsdienst seien Albert Kreutzer, Klaus Sigg und Philipp Mangold gewesen. An Rettungsdienst-Schichten hätten Klaus Sigg, Sebastian Seibert und Andreas Wührl die meisten geleistet.Polizeidirektor Klaus Müller dankte, auch namens Stadtbrandrat Richard Schieder sowie Andreas Duschner und Thomas Schiller vom THW, für die gute Zusammenarbeit bei gemeinsamen Einsätzen. Müller berichtete von 73 Angriffen auf Polizeibeamte in Weiden, bei denen 23 verletzt worden seien. Es gebe "Problemörtlichkeiten" in die die Sanitäter nur in Polizeibegleitung gehen sollten. 60 Personen gehörten der salafistischen Szene an. Man sei jedoch auf terroristische und gefährliche Einsatzlagen gut vorbereitet.