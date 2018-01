Sie setzen sich nicht nur ein für eine Abschaffung der 41-Stunden-Woche, auch mehr Haushaltsstellen für mehr Beförderungen möchten sie ermöglichen. Und die Standortgruppe der Beamten der Bundeswehr in der Nordoberpfalz wächst gerade stetig.

Ehrungen Anna Maria Walter und Stefan Hucul ehrten Alfred Kick und Wolfgang Bloß mit der goldenen Ehrennadel . Andreas Sächerl und Peter Fraczek erhielten die goldene Nadel des Verbandes. Peter Frazcek scheidet mit Ende des Monats aus dem aktiven Dienst aus. Die Ehrenmedaille des Verbandes überreichten sie an Nikolaus und Josef Spanl. (kzr)

Darüber informierte Anna-Maria Walter, Vorsitzende der Standortgruppe Nord-Oberpfalz bei der Jahreshauptversammlung. "Durch die vielen neu eingestellten Anwärter wachsen unsere Mitgliederzahlen wieder", sagte sie. Problematisch sei dabei, dass die Masse der Anwärter aus den neuen Bundesländern komme und nach der Ausbildung oft zurück in die Heimat gehe."Auch die verschiedenen Schulsysteme machen Probleme. Die Noten sind nicht zu 100 Prozent vergleichbar - trotzdem richtet sich das Einstellungsverfahren nach jenen Noten", sagte Walter. Stefan Hucul von der Bonner Bundesleitung befasste sich in seinem Vortrag mit der Struktur des DBB, deren Gewerkschaftstag gerade erst in Berlin stattgefunden hatte. "Die 41-Stunden-Woche ist eine Ungerechtigkeit", formulierte er. Deshalb forderten die Beamten eine Anpassung der Arbeitszeit an die der Arbeitnehmer. Da die Politik einer Reduzierung der Arbeitszeit bereits zugestimmt habe, liege das Problem eher beim Innenministerium."Die Bündelung in Gehaltsgruppen von A9 bis A11 traten ab ersten Januar in Kraft. Wie auch zuvor im mittleren Dienst wird es wohl nicht genug Haushaltsstellen geben, um allen eine Beförderung zu ermöglichen", befüchtet Stefan Hucul allerdings. "Der Verband setzt sich deshalb auch dafür ein, wieder mehr Haushaltsstellen zu bekommen."