Wichtiges Thema in der Jahreshauptversammlung des Katholischen Frauenbundes St. Konrad war unter anderem, den Mitgliedern die Änderungen in der neuen Satzung und Geschäftsordnung für Frauenbund-Zweigvereine zu erklären. Angesprochen wurden Mitgliedschaft, Ziele, Aufgaben und Zahlungsbedingungen, die Anita Hösl näher erklärte. Vorsitzende Agnes Hartwig begrüßte die Anwesenden im Saal des Seniorenheimes. Schriftführerin Gaby Narozny blickte in ihrem Bericht auf die vielen Veranstaltungen zurück. Viele fleißige Hände stellten Kräuter- und Palmbuschen her, der Erlös aus dem Verkauf ist für das geplante Pfarrzentrum bestimmt. Schatzmeisterin Monika Völkl gab einen detaillierten Kassenbericht ab, erläuterte die Verwendung der Mitgliedsbeiträge, der Ausgaben und verteilten Spenden im Laufe des Jahres. Sie vermeldete ein Plus.

In seinem Grußwort betonte Dekan Johannes Lukas, dass er froh sei, dass der Frauenbund St. Konrad gut laufe. "Ich bedanke mich für das Engagement, das nicht selbstverständlich ist". Agnes Hartwig wies noch auf die nächsten Termine hin.