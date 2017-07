Hinter ihnen liegt ein Mammutprogramm: Das 100-Jährige von Max Regers Todestag wurde nicht nur in Weiden gebührend gefeiert. Der Vorsitzende des Freundeskreises der Weidener Max-Reger-Tage, Horst Petzold, blickte deshalb bei der Jahreshauptversammlung am Dienstagabend im Kulturzentrum Hans Bauer auf ein so erfolg- wie ereignisreiches Jahr zurück.

Dank der Unterstützung durch den Verein habe man ein vielfältiges Programm auf die Beine gestellt. Neben zahlreichen Meisterkursen, die im Februar stattfanden, und Konzerten habe der Förderverein auch Konzert- und Informationsreisen nach Leipzig (Orgelkonzert in der Bachkirche) und Brand, dem Geburtsort des Komponisten, organisiert. Daneben gab es Ausstellungen unter Beteiligung der Weidener Schulen. Große Resonanz gefunden habe die Max-Reger-Nacht mit zahlreichen Konzerten und Auftritten im gesamten Innenstadtgebiet. Im Max-Reger-Jahr seien zwölf Konzerte veranstaltet worden.Der Verein stelle eine wichtige Geldquelle für die Reger-Tage dar, sagte Petzold. Leiterin Petra Vorsatz stellte das Programm für die kommende Saison exklusiv den Mitgliedern vor. Eines der Konzerte finanziere der Förderverein. Die einzelnen Konzerte werden diesen Freitag in einer Pressekonferenz der Öffentlichkeit vorgestellt.