Alles im Lot bei der Tennisgemeinschaft Neunkirchen: Auf diesen Nenner lässt sich die Jahreshauptversammlung bringen. Trotz eines leichten Mitgliederrückgangs ist der Neunkirchener Verein der drittgrößte in der Oberpfalz - und er investiert in die Zukunft. Eine neue LED-Anlage sorgt ab 2. Mai für besseres Licht und spart dabei rund 70 Prozent Stromkosten. Zudem werden zwei Ventilatoren eingebaut, die warme Luft nach unten drücken und somit die Heizkosten deutlich reduzieren sollen. Diese energetische Sanierung findet statt unter der Projektleitung und Planung von Dietmar Wildenauer, Firma GF Elektrodesign. Vorsitzender Uwe Dressel brachte es bei seinem Jahresrückblick auf den Punkt: "Die TGN als ein leistungsorientierter Breitensportclub mit intensiver Nachwuchsgewinnung und -förderung ist bei einer soliden Finanzpolitik weiterhin im Plan." Es gebe aber noch viele Herausforderungen zu lösen.

Im Gegensatz zu vielen anderen Vereinen sei die Mitgliederzahl nur leicht rückläufig, betonte Dressel. "Aktuell sind es 360, im letzten Jahr waren es zu diesem Zeitpunkt 365." Im Laufe des Jahres würden aber noch rund 20 Neumitglieder hinzukommen, so dass sich der Jahreshöchststand bei rund 380 Mitgliedern einpendeln wird, so der Vorsitzende. "Die intensiven Maßnahmen zur Gewinnung von Mitgliedern, insbesondere die Kooperationen mit Schulen, sind absolut notwendig und auch erfolgreich." Auch im sportlichen Bereich gebe es viel Positives zu berichten. "Gingen in der Medenrunde im vergangenen Jahr insgesamt 24 Mannschaften an den Start, werden es heuer 21 sein." Als neuer Kassenprüfer wurde Fritz Kritzenthaler gewählt.Im geselligen Bereich herrsche dank der neuen Klubwirtin Hilde Rothaug wieder Leben im Vereinsheim. "Mein Dank gilt allen, die mich seit nun 17 Jahren unterstützen. Die TGN steht deswegen so gut da, weil die Mitglieder viel Zeit investieren", so Dressel abschließend.