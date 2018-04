Gleich auf mehrere Ortsbegehungen blickte der CSU-Ortsverein Mooslohe in der Jahreshauptversammlung in der Gaststätte Schätzlerbad zurück. Wie Vorsitzende Maria Sponsel erklärte, standen zwei Fußgängerquerungen auf der Agenda: Eine in Höhe der Einmündung Behaimstraße/Mooslohstraße, die andere in der Peuerlstraße.

Was außerdem gefordert wurde: Ein neuer Straßenbelag auf der Mooslohstraße. Nach Auskunft von Bernhard Kick gebe es sogar Beschwerden aus Kreisen der Rettungsdienste, sagte Sponsel. Einige Patienten hätten beim Transport über die holprige Piste über Schmerzen geklagt. "Auch den Spielplatz lassen wir nicht außer Acht", so die Vorsitzende.Der Ortsverein habe auch den letztjährigen Wahlkampf unterstützt. "Für mich war es ein Haustürwahlkampf", sagte Sponsel, die auch den Infostand in der Fußgängerzone erwähnte. Aufgrund des Unfalls von Stephan Gollwitzer sei die Weihnachtsfeier ausgefallen. Auch im Januar und Februar sei wenig geschehen. Dies werde sich jetzt ändern. Die Mooslohe kümmere sich auch um das Wohl des Tierheims, was man mit einer Informationsfahrt zum Tierheim im Landkreis Haßberge unterstrichen habe. "Wir haben uns einige Anregungen geholt." Gollwitzer, dem noch zu seinem 40. Geburtstag gratuliert wurde, sagte, dass das Problem mit den Straßenbelägen nicht nur die Mooslohstraße betreffe. "Solche Straßen hat jeder."Sorge bereite ihm die Streichung der Straßenausbaubeiträge. Ein Teil der Kosten gehe jetzt zu Lasten der Kommunen, die das Geld bitter nötig hätten. Man blicke nur auf die Digitalisierung der Schulen. Es gelte aufzupassen, dass man keine Zweiklasseninfrastruktur bekomme, so Gollwitzer. "Wo die Finanzen sprudeln, wird gebaut, wo sie fehlen, blickt man in die Röhre."Stadtrat Hans Forster, der zusammen mit Sponsel für die Mitgliederwerbeaktion verantwortlich ist, appellierte in der Schlussphase, die im Juni mit der Jahreshauptversammlung des Kreisverbandes ihr Ende findet, noch einmal alle Kräfte zu bündeln. Für 25 Jahre Treue zur CSU wurde Monika Kick geehrt, für 20 Jahre Matthias Köhler und für 15 Jahre Maria Sponsel. Sie und Kick sowie Hans Schindler wurden als Delegierte gewählt.