Bei der Muglhofer Jagdgenossenschaft herrscht ein harmonisches Verhältnis zwischen Pächter Sebastian Vogel und den Genossen. Einen kleinen Wehrmutstropfen gibt es trotzdem.

Rehe leben gefährlich

Wölfe und Wildschweine

"Die beiden Jagdbögen werden optimal gehegt und gepflegt", betonte Jagdvorsteher Franz Voith bei der Jahreshauptversammlung im Feuerwehrhaus. "Der Reh-Abschussplan wurde erfüllt. Zudem wurden 13 Schwarzkittel erlegt."Ein Landwirt machte einen Wildschweinschaden geltend, als sich eine Rotte über die frische Mais-Ansaat hermachte. Die Sauen halten sich hauptsächlich im Grenzbereich zu den anderen Jagdrevieren auf. Die von ihnen verursachten Schäden in den Wiesen wurden von den Landwirten selbst behoben." Ansonsten wurden angezeigte Schäden einvernehmlich geregelt. Leider wurden sechs Rehkitze "ausgemäht".An die Landwirte erging daher die wiederholte Bitte, doch bitte vorher anzurufen. Dann könne man noch rechtzeitig - ein Tag vor der Mahd - reagieren und Scheuchen aufstellen, um die Tiere aus den Wiesen zu vergrämen. Die von Hermann Hilburger senior geführte Jagdkasse ist in besten Händen. Dies bestätigten die beiden Revisoren Markus Ermer und Hubert Ram.Mit großer Mehrheit wurde beschlossen, den Jagdpachtschilling auszubezahlen. Es wurde darauf verwiesen, dass für Pachtbeträge, die bis 18. Februar 2018 nicht abgeholt werden, der Anspruch auf Auszahlung erlischt. Der Vertreter der Unteren Jagdbehörde, Verwaltungsrat Reinhold Gailer, erläuterte die Problematik, falls wirklich die für den Menschen ungefährlich "Schweinepest" bei den Wildsauen auftreten sollte. Er betonte, dass diese in der Tschechien noch nicht bei den Hausschweinen angekommen sei. Natürlich hoffe man, dass man davon verschont bleibe, so Gailer.Verschont bleiben wolle man auch von den herumziehenden Wölfen, betonte Jagdberater Burger. Heuer sei wieder ein neues "Verbissgutachten" erstellt worden.Voith bat darum, ihm schriftlich Eigentumsveränderungen an Grund und Boden mitzuteilen. Nur so könne das Jagdkataster auf den neuesten Stand gehalten werden. Er verwies noch auf den weiteren Auszahlungstermin des Jagdpachtschillings am Sonntag, 28. Januar, von 10.30 bis 12 Uhr im Feuerwehrhaus Muglhof.